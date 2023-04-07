¿Qué sucedió en el segundo día de la visita diplomática del presidente francés Macron en China?

Durante el segundo día de la visita diplómática del presidente de Francia, Emmanuel Macron a China el mandatario chino Xi Jinping, dijo que ambas naciones tienen la capacidad y la responsabilidad de superar las diferencias y los obstáculos; además de mantener la dirección general de una asociación estratégica integral que sea estable, mutuamente beneficiosa, emprendedora y dinámica.

El presidente Xi señaló la profunda transformación histórica que está teniendo lugar en el mundo y señaló que China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), pueden actuar como defensores de un mundo multipolar para alcanzar mayor democracia en las relaciones internacionales, practicar el verdadero multilateralismo que encaminen a la paz y properidad.

“Hablamos de una nueva ronda de reuniones este año para los tres mecanismos de diálogo de alto nivel: elestratégico, el económico-financiero y el de intercambios entre pueblos naciones”. Xi JinPing/Presidente de China

Entre otros temas, buscan impulsar la cooperación en campos como la agroalimentación, el espacio, la aviación y la energía nuclear civil, fomentar nuevas áreas de cooperación, incluido el comercio de servicios, el desarrollo verde y la innovación en ciencia y tecnología. China también toene intención de desarrollar junto a Francia un centro de neutralidad de carbono e incetivar talentos.

China y Francia en grupos internacionales

China anunció que Francia será el país invitado de honor en la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2024 y la séptima Exposición Internacional de Importaciones del país oriental.

En cuanto a las organizaciones internacionales, Xi enfatizó la disposición de China para seguir trabajando con Francia para mantener una estrecha comunicación y coordinación en mecanismos multilaterales como la ONU, el Grupo de los 20 (G20) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como para contrarrestar los desafíos globales como el cambio climático y los problemas energéticos.

Xi también dejó claro que su país mantendrá su política europea estable a largo plazo, seguirá viendo a Europa como una fuerza independiente en un mundo multipolar y seguirá comprometida con una relación China-Europa que no esté dirigida, subyugada o controlada por ningún tercero.

Por su parte, el presidente Macron recordó su última visita a China hace más de tres años y expresó su satisfacción por estar ahí nuevamente para explorar con el presidente Xi formas de elevar aún más la asociación estratégica integral entre Francia y China.

L'Europe est en train de bâtir une autonomie stratégique au service d'un projet commun, jumelle de l'indépendance française.



Avec la Chine, notre approche repose avant tout sur une plus grande réciprocité, en vue de parvenir à un nouvel équilibre. pic.twitter.com/RINzQB94Gd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2023

Estuvo totalmente de acuerdo con la evaluación positiva del presidente Xi sobre las relaciones entre Francia y China y las importantes sugerencias sobre el crecimiento de los lazos bilaterales.

Al señalar que Francia y China celebrarán el 60° aniversario de las relaciones diplomáticas el próximo año, Macron dijo que durante las últimas seis décadas, las relaciones entre Francia y China han mantenido un crecimiento estable y sólido. A pesar de sus diferentes modelos de desarrollo, los dos países se han respetado mutuamente, se han comunicado con franqueza y han logrado beneficios mutuos en su amplia cooperación.

Macron hizo hincapié en que ambos países han logrado importantes avances para enfrentar conjuntamente los desafíos globales. También recalcó que Francia respeta y sigue la política de una sola China.

El papel de China y Francia en el conflicto entre Rusia y Ucrania

Los dos presidentes también intercambiaron puntos de vista sobre la crisis de Ucrania. El presidente Xi enfatizó que la posición de China sobre el tema de Ucrania es consistente y clara. Se trata esencialmente de facilitar las conversaciones de paz y el arreglo político.

Xi dijo que requiere que todas las partes hagan su parte y creen las condiciones para el cese al fuego y las conversaciones de paz a través de una acumulación de confianza, y señaló que China apoya a Europa en el desempeño de su papel en la solución política de la crisis.

Xi dijo que China está lista para emitir un llamado conjunto con Francia para que la comunidad internacional se mantenga racional, ejerza moderación y evite tomar medidas que puedan causar que la crisis se deteriore aún más o incluso que se salga de control; acatar estrictamente el derecho internacional humanitario, evitar atacar a civiles o instalaciones civiles y proteger a las mujeres, los niños y otras víctimas del conflicto.

Asimismo, prometió honrar seriamente la promesa de que no se deben usar armas nucleares y no se deben librar guerras nucleares, oponerse al uso de armas biológicas bajo ninguna circunstancia y oponerse a los ataques armados contra plantas de energía nuclear u otras instalaciones nucleares civiles.

Macron compartió la opinión de Francia sobre el tema y elogió el importante papel de China en la solución política de la crisis de Ucrania.

Al término de sus conversaciones, los dos presidentes presenciaron la firma de documentos de cooperación bilateral en agroalimentación, ciencia y tecnología, aviación, energía nuclear civil, desarrollo sostenible y cultura.

