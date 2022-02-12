China aprueba uso de Paxlovid, pastilla contra Covid-19 de Pfizer

El regulador de productos médicos de China aprobó de forma “condicional” el uso de Paxlovid, la pastilla de la compañía de Estados Unidos (EU) Pfizer, para el tratamiento contra el Covid-19.

A través de un comunicado, dieron a conocer que China autorizó el uso de la pastilla de Pfizer para tratar a adultos con síntomas leves y moderados de Covid-19 en riesgo de que su estado empeore.

Los estudios indicaron que dicha pastilla, Paxlovid, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 90 por ciento, comparado con un placebo en pacientes de alto riesgo cuando son tratados en los cinco primeros días desde la aparición de los síntomas.

Además, se señaló que los antivirales actúan reduciendo la capacidad de un virus para replicarse, frenando así la enfermedad. Por esta razón, la pastilla ha obtenido un uso de emergencia en EU y en otros 40 países, incluida Europa.

|Reuters

China autoriza pastilla anti Covid-19 de Pfizer “bajo condiciones”

La administración nacional China de productos médicos aprobó el medicamento "bajo condiciones", ya que esta pastilla comercializada con el nombre de Paxlovid, estará reservada para los pacientes que puedan desarrollar una forma grave de Covid-19, al igual que en otros países.

Este medicamento contiene dos activos, PF-07321332 y ritonavir, el primero reduce la capacidad del Covid-19 para multiplicarse en el cuerpo mientras que el segundo prolonga la acción de PF-07321332 para que permanezca más tiempo en el organismo.

Pfizer aseguró que los estudios realizados en laboratorio del tratamiento oral Paxlovid demostraron que también es eficaz contra la variante omicron; sin embargo, la farmacéutica tendrá que continuar los estudios sobre este medicamento y presentar los resultados.

Esta autorización de la pastilla contra el Covid-19 en China, se produce cuando dicho país tiene varias semanas con algunos focos de infección, que según las autoridades sanitarias, se han estado movilizando ya que han detectado varios casos de la variante omicron.

Desde el inicio de la epidemia, China aplica una estrategia "cero covid-19", que consiste en hacer todo lo posible para limitar la aparición de nuevos casos. El ministerio de Salud informó el sábado 12 de febrero de 40 nuevos pacientes en todo el país.

