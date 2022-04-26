Pekín amplía pruebas masivas de COVID-19 a la mayor parte de la ciudad

La capital de China, Pekín, amplió rápidamente sus sitios de pruebas masivas de Covid-19 esta semana a la mayor parte de la ciudad de casi 22 millones, aumentando las expectativas de un inminente confinamiento similar al de Shanghái.

Pekín comenzó el lunes a realizar pruebas a los residentes de su distrito más poblado, Chaoyang. Al final del día, aunque solo se había publicado una fracción de los resultados, la ciudad decidió realizar pruebas en otros 10 distritos y una zona de desarrollo económico para el sábado.

La capital china reportó 33 nuevos casos de Covid-19 transmitido de manera local para el 25 de abril, dijo el martes la autoridad de salud de la ciudad, de los cuales 32 eran sintomáticos y uno asintomático. Eso fue superior a las 19 infecciones comunitarias reportadas un día antes.

China's Beijing expands COVID-19 mass testing to most of city https://t.co/NhDI6gmFsa pic.twitter.com/wGtnmYFw96 — Reuters (@Reuters) April 26, 2022

Pruebas Covid-19 en Pekín

La decisión de Pekín de realizar pruebas ahora a alrededor de 20 millones de personas se produjo pocos días después de que se encontraran decenas de infecciones. En contraste, Shanghái esperó alrededor de un mes y más de 1,000 casos antes de lanzar una campaña de pruebas masivas en toda la ciudad a inicios de abril.

"Para frenar de manera resuelta el riesgo de propagación de la epidemia y mantener efectivamente la salud de los ciudadanos, se decidió ampliar aún más el alcance de la detección regional sobre la base de las pruebas realizadas en el distrito de Chaoyang", dijo un portavoz del Gobierno municipal de Pekín el lunes por la noche.

Se realizarán tres rondas de pruebas PCR de martes a sábado en los distritos de Dongcheng, Xicheng, Haidian, Fengtai, Shijingshan, Fangshan, Tongzhou, Shunyi, Changping, Daxing, así como en el Área de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín.

Se espera que el último brote de Covid-19 en Pekín, aunque modesto según los estándares mundiales, profundice los temores de un confinamiento de la capital china al estilo de Shanghái, nublando aún más las perspectivas económicas del país a medida que las interminables pruebas masivas, un régimen de cuarentena riguroso y las reglas austeras de distanciamiento social pasan factura.

Los mercados asiáticos sufrieron su peor día en más de un mes el lunes por temor a que Pekín estuviera a punto de entrar en tal confinamiento. Las acciones chinas se desplomaron a un mínimo de dos años.