China aprueba primera vacuna inhalada contra el Covid-19

Con la intención de disminuir la propagación del coronavirus entre la población, China aprobó la primera vacuna inhalada contra el Covid-19, fabricada por la farmacéutica CanSino Biologics.

El fabricante informó mediante un comunicado que China aprobó la vacuna inhalada contra el Covid-19, con el nombre de Convidecia Air, para usarse como dosis de refuerzo en el país asiático.

Convidencia Air recibió aprobación de su solicitud de ensayo clínico en marzo de 2021. La revista The Lancet indicó que la vacuna inhalada contra el Covid-19 producía un fuerte inmunidad humoral, celular y de las mucosas para lograr una triple protección y contener de manera efectiva la infección.

“CanSinoBio ha logrado una producción constante de varias vacunas innovadoras y ha establecido una cadena de suministro global, con el objetivo de continuar haciendo que los productos de vacunas de calidad sean más accesibles para la población mundial”, informó el fabricante mediante un comunicado.

Actualmente en China utilizaba la vacuna CoronaVac, medicamento desarrollado por Sinovac, con sede en Beijing. Además, el país asiático sigue adhiriéndose a una política estricta de cero Covid-19, por lo que más de 70 ciudades chinas fueron puestas bajo bloqueo total o parcial desde finales de agosto, que afectaron a más de 300 millones de personas.

En un ensayo previo de fase 1, la versión inhalada de la #VacunaCansino demostró ser segura y generar respuestas séricas significativas de NAbs (anticuerpos neutralizantes) tras una dosis de inyección intramuscular de Ad5nCoV. #CansinoSíFunciona — Cansino Biologics México (@CansinoBio) July 27, 2022

¿Cómo se aplicará la vacuna inhalada contra el Covid-19 en China?

La vacuna inhalada contra el Covid-19 ofrece una opción no invasiva, la cual se suministra a los pacientes a través de un nebulizador para convertir el líquido en un aerosol y que este que sea inhalado por la boca.

“Convidecia Air no necesita agujas y se puede inducir eficazmente una protección inmunitaria integral en respuesta al SARS-CoV-2 con solo una respiración”. describió la farmacéutica.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen dos vacunas inhaladas contra el Covid-19 que alcanzaron la fase de desarrollo clínico, en medio de una búsqueda tecnológica para crear formas innovadoras de protección contra el coronavirus.

