Fabricantes de chips suspenden producción tras sismo en Japón

En Japón, los principales fabricantes de chips han suspendido la producción después de que un sismo de magnitud 7.4 sacudiera el noreste de la "Tierra del Son Naciente", provocando apagones y problemas en el transporte.

Renesas Technology, un fabricante clave de semiconductores (chips), ha anunciado la suspensión de las operaciones de sus plantas de las ciudades de Naka, Takasaki y Yonezawa en las prefecturas de Ibaraki, Yamagata y Gunma, cerca de la zona del sismo, mientras su personal está confirmando la solidez estructural de las fábricas, además de que se evalúa el estado de las líneas de producción.

Renesas Technology también informó que dos de sus plantas sufrieron cortes de energía después del sismo.

Earthquake prompts @RenesasGlobal to suspend output at Japan #semiconductor plants. #Renesas is assessing impact on equipment and products, as well as the safety of the facilities and the condition of clean rooms. #Technology #autoretail @Automotive_Newshttps://t.co/VTnT41C4Hg — SCH (@StephenHoltzman) March 17, 2022

Suspenden producción de semiconductores en Japón tras sismo

Por otra parte, la planta de chips (semiconductores) de Toshiba en Iwate y la planta de chips de SONY en Miyagi también detuvieron sus operaciones tras el sismo de magnitud 7.4 que se registró desde el pasado miércoles.

La mayoría de los fabricantes de chips afectados han señalado que decidirán cuándo reanudarán la producción a gran escala una vez que se completen las evaluaciones del estado de las líneas de producción.

Sismo en Japón podría agravar las escasez de chips en el mundo

Entretanto, expertos industriales aseguran que es probable que el sismo agrave aún más la actual escasez de chips en medio de la contingencia sanitaria por Covid-19.

El sismo mató a cuatro personas e hirió, al menos a 220, según informes de los medios japoneses, además de que dejó a millones de hogares sin electricidad y causó daños estructurales en las prefecturas de Fukushima y Miyagi.

🛑#ÚLTIMAHORA #Sismo de magnitud 7.4 en 🇯🇵#Japón.



Se localizó a 66 km al ENE de Namie, en la prefectura de Fukushima. (USGS - AMJ)



Se reportan intensidades violentas en zona del epicentro. Hay alerta de Tsunami. pic.twitter.com/Qfa9dju43A — Karina Arriaga (@Kalaarr) March 16, 2022

Alerta de tsunami por sismo hoy en Japón

Tras el sismo de magnitud 7.3 en Japón , las autoridades emitieron una advertencia de tsunami de hasta un metro en las zonas costeras de las prefecturas de Miyagi y Fukushima, y se instó a los residentes a mantenerse alejados de la costa.

Our approach to functional safety for sectors such as #IndustrialAutomation and #BuildingAutomation is based on providing SIL3 certified, IEC61508-compliant SW and HW for our 32-bit MCU families to facilitate implementation. Find out more in our blog - ​https://t.co/LBI8B08ThZ pic.twitter.com/UAQy7ZLzyL — Renesas Electronics (@RenesasGlobal) March 17, 2022

¿Qué es y para qué sirve el chip?

En informática, circuito integrado u oblea pequeña de material semiconductor fijado en un sistema de circuitos integrados.

Los chips contienen las unidades de procesamiento y memoria de la computadora digital moderna.