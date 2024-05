Hoy se juega el partido de ida del Chivas vs. América: A qué hora y dónde ver ¡EN VIVO y GRATIS!

¡No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla! Las Águilas de Coapa visitan este miércoles 15 de mayo 2024 a “El Rebaño” en el Clásico Nacional del fútbol mexicano, con el Chivas vs. América comenzarán las semifinales del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

En Fuerza Informativa Azteca te decimos a qué hora y dónde ver ¡EN VIVO y GRATIS! el América vs. Chivas de este miércoles.

Electrizante Clásico Nacional para las semifinales del Clausura 2024

El Club América dirigido por el brasileño André Jardine, llega como líder de la fase regular del campeonato, mantiene una sólida defensa (la mejor del torneo), mientras que cuenta con el quinto ataque más letal de la Liga MX.

Sin embargo, durante la ronda de los cuartos de final, el conjunto de Coapa fue ampliamente dominado por los Tuzos de Pachuca, pero lograron clasificar gracias al milagroso gol de último minuto de parte de su delantero estrella Julián Quiñones.

¿Cómo llega el América al Clásico Nacional en las semifinales del Clausura 2024?

Las Águilas del América empataron con marcador de (1-1) durante sus dos partidos contra los Tuzos y lograron pasar a la fase de las semifinales gracias a que mantiene la mejor posición en la tabla de la fase regular, por lo que no se pueden “echar las campanas al vuelo”, ya que deberán recuperar su buen funcionamiento ante las Chivas de Guadalajara que por su parte eliminaron al temido Toluca con una victoria de (1-0) en su estadio y posteriormente con un empate “a ceros” en la casa de los Diablos Rojos.

¿Cómo llegan las Chivas al Clásico Nacional en las semifinales del Clausura 2024?

Del otro lado, las Chivas, quienes empataron sin goles durante el Clásico Nacional del pasado 16 de marzo de 2024 y que después de ese encuentro lograron sumar seis victorias y un empate, es decir que no han sufrido ni una sola derrota desde entonces, un a situación que mantiene al equipo del “Gago” en un estado anímico inmejorable.

Cabe decir que el Guadalajara solamente ha recibido dos goles en sus últimos cinco encuentros, por lo que deberá mantener la solidez de su defensa e intentar “hacer daño” mediante su ofensiva liderada por Roberto “Piojo” Alvarado y Víctor Guzmán.

Este miércoles 15 de mayo 2024, “El Rebaño” intentará sacar ventaja de su condición como local en una serie Chivas vs. América en la que que deberá llevarse el triunfo ya que si empata también quedaría eliminado debido el mejor rendimiento de Club América en la Temporada Regular.

¿A qué hora y dónde ver el partido de ida del Clásico Nacional Chivas vs América?

El partido de ida del Clásico Nacional lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, en el sitio web de TV Azteca Deportes, además de en la APP de Azteca Deportes.

El Chivas vs América de este miércoles 15 de mayo 2024 comenzará a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Sigue el Clásico Nacional con los mejores: ¡Azteca Deportes!

El Clásico Nacional se disfruta con la mejor narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano, además del “Chivahermano” Omar Villarreal.