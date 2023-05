Una madre de familia que viajaba con el equipo de futbol infantil narró los momentos posteriores al accidente que sufrió el camión que los transportaba en la autopista Tepic - Guadalajara en Jalisco la mañana del miércoles 10 de mayo.

Irma Sánchez contó entre lágrimas: “El chofer en lugar de apoyar a todos se fue, se trepó a la carretera pidió raite y se lo llevaron, cuando debía haber regresado para ayudarnos a todos y mejor se fue”.

Chofer que transportaba a equipo de futbol infantil los abandonó tras accidente en Jalisco

Fue cuando todos dormían que se presentó la volcadura. Momentos de terror que vivieron sus 48 pasajeros: “Yo sentí que me quede dormida cuando sentí que eché maromas y maromas, y yo creo que quede un una ventana porque mira mi cara como me quedó, yo me asuste bastante como pude me levanté toda la gente me cayó encima, toda la tierra la tenía en la nariz, no podía ni respirar y mi niño yo le gritaba y no lo encontraba porque mi niño fue el primero que se salió junto con otro para la carretera y pedir ayuda”.

Las autoridades ya están en las investigaciones para determinar las causas de este fatal accidente que dejó una persona fallecida y 4 cuatro más continúan hospitalizadas con un pronóstico reservado.

Así como ya llegó un autobús para trasladarlos a su lugar de origen en Villa de Álvarez, Colima, a este equipo de futbol infantil.

El chofer del camión accidentado en Jalisco no había dormido

Después del accidente que dejó una persona fallecida y 25 lesionados en el kilómetro 74 de la autopista Tepic - Guadalajara, con destino a Mazatlán para una competencia de futbol, los ocupantes que se recuperan de sus lesiones señalan que el cansancio del chofer es una de las posibles causas de este accidente.

“Mi esposo no podía dormir y me dijo, deja me voy con el chofer en el asiento que trae a un lado y le dijo que si, y se fueron platicando y el chofer le dijo que tenía dos noches sin dormir y que ya tenia que hacer le viaje, entonces creemos que se durmió el chofer”, aseguró Irma Sánchez.