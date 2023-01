Chris Hipkins asume como primer ministro de Nueva Zelanda

Este miércoles, Chris Hipkins prestó juramento como el primer ministro de Nueva Zelanda tras la sorpresiva renuncia de su antecesora Jacinda Arder, la semana pasada.

El líder del Partido Laborista, Chris Hopkins y su adjunta Carmen Sepuloni, fueron juramentados por la gobernadora general de Nueva Zelanda, Cindy Kiro, en una corta ceremonia que duró unos cuantos minutos.

Tras asumir el cargo como el nuevo primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins indicó que para su gobierno la “prioridad número uno” será el costo de vida.

Sin embargo, decidió no anunciar nuevas políticas de inmediato, diciendo que se apresuraría pero no crearía una política “sobre la marcha”.

“Aquí en Nueva Zelanda, los presupuestos domésticos se están estirando y necesitamos hacer todo lo posible para ayudar con eso”, dijo.

Reuters

Añadió que “los números que hemos visto hoy subrayan la importancia del compromiso que he hecho en los últimos días para colocar el costo de vida y la situación económica que enfrentamos como nuestra prioridad número uno como gobierno. Ahora, he solo he estado aquí un par de horas y necesito analizar las opciones sobre lo que hacemos al respecto con mis colegas ministeriales y lo haré, y nos apresuraremos, pero no voy a ser tan apresurado como para hacer las cosas sobre la marcha”.

Chris Hipskins aseguró que se cumplirán todos los compromisos asumidos para el actual periodo parlamentario que dejó su antecesora.

¿Quién es Chris Hipkins, primer ministro de Nueva Zelanda?

Elegido por primera vez al parlamento por el Partido Laborista en 2008, Chris Hipkins, de 44 años de edad, se convirtió en un nombre familiar al frente de la respuesta del gobierno a la pandemia después de ser nombrado ministro para Covid-19 en noviembre de 2020.

Hipkins es actualmente ministro de policía, educación y servicio público, así como líder de la Cámara.

El 14 de octubre se llevarán a cabo elecciones generales en Nueva Zelanda, y algunas encuestas de opinión muestran que los laboristas tendrán dificultades para mantenerse en el poder.