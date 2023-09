¡Me siento perdido! Christoper Ledezma busca a su mamá y hermana; fue deportado a México

Christoper Ledezma tiene 36 años y busca a su mamá y a su hermana, a quienes nunca ha visto en su vida. Nació en Guadalajara, pero desde los dos meses de edad, su padre se lo llevó como indocumentado a Estados Unidos.

Se quedó solo cuando tenía apenas 14 años, su padre fue deportado y a él no le quedó de otra más que sobrevivir en la calles de San Francisco, solo.

Hace un par de meses, también fue deportado por el gobierno estadounidense, mientras se encontraba en Texas y su llegada a México ha representado para él una confusión: “Me siento perdido y no sé a dónde ir. Quiero conocer a mi mamá antes de que se muera si todavía está viva y también a mi hermana”.

No tenía cómo identificarse: “Les enseñé todos los papeles que tenía y el juez dijo que no podía hacer nada porque es la ley, porque estaba ahí documentado y los resultados fue que me deportaron, estaba apelando la decisión del juez”.

Otra vez se quedó sin nada, lo único que tiene es su acta de nacimiento y el nombre de su madre, a la cual busca con desesperación, con esa poca información logró dar con el nombre de su hermana.

“En mi acta está el nombre de mi mamá y se llama Silvia Carolina Ledesma Montealegre y mi hermana Nubia Lizeth González Ledesma, me ayudaron, hay que encontrar el nombre y la fecha de nacimiento de mi hermana pero la de mi mamá no han podido. Me siento bien animado para empezar el camino para encontrarlas”, indicó.

Christoper Ledezma confía en encontrar a su madre

Con el apoyo de distintas asociaciones civiles y el Instituto Nacional de Migración (INM), Christoper Ledezma logró llegar desde la frontera hasta Guadalajara para intentar localizar a su familia, a la cual, nunca ha visto ni tenido contacto.

Nimbe González, directora de la Casa del Migrante Scalabrini Aldea Arcoiris explicó sobre esta situación: "Él es mexicano repatriado y llegó a un espacio donde no encuentra su familia donde trae nada más su acta de nacimiento estuvo desde los dos meses en Estados Unidos y va a ver ahora que encuentre aquí, y no puedo regresar a Estados Unidos dónde está su esposa y sus dos hijas”.

Ante esta situación se ha solicitado el apoyo de los mexicanos para localizar a la señora Silvia Carolina Ledezma Montealegre y a Nubia Lizeth Ggonzález Ledesma y así lograr el tan esperado reencuentro de Christoper Ledezma con su familia.