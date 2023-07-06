Con el “chupinazo” inician las fiestas de San Fermín en España

Inician las tradicionales fiestas de San Fermín, en España, con el tradicional “chupinazo”, el cual consiste en encender un cohetón desde el balcón de la casa consistorial de Pamplona, provincia de Navarra.

Este año el equipo de futbol de la ciudad de Pamplona el Osasuna, fue el encargado de encender el cohete. "No nos rendiremos, aupa Osasuna”, fueron las palabras del presidente del equipo navarro, Luis Sabalza, quien acompañado por el técnico, Jagoba Arrasate, y por los dos primeros capitanes, David y Unai García.

Las palabras tienen un contenido de protesta por la decisión de la UEFA "Union of European Football Association" de excluir al club de la liga por el caso de los amaños de partido de la temporada 2013-14.

#España | Miles de personas vestidas de blanco y rojo, reunidas en #Pamplona, celebraron el inicio de las fiestas de #SanFermín, una de las más conocidas del país en el mundo.https://t.co/XALzmz69IT pic.twitter.com/yyDo7Ew8gq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 6, 2023

Miles de personas vestidas de blanco con pañuelos rojos en el cuello, están listas para iniciar 9 días de fiestas que se extenderán desde hoy hasta el 14 de julio.

Lo más vistoso y conocido de éstas fiestas son las salidas de los seis toros desde el encierro hasta la plaza en la que recorren 875 metros en medio de arriesgados corredores, los toros que han calculado que alcanzan una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora en la parte más veloz del recorrido. En algunas ocasiones se han registrado personas heridas e incluso quienes han perdido

Además de esto también hay espectáculos de fuegos artificiales, los Gigantes de Pamplona, que son unas enormes figuras de madera, cartón y tela.

En 2023, serán ocho encierros y mas de 500 actividades que incluyen la procesión en honor a San Fermín por las calles del centro de la ciudad, este viernes 7 de julio. También habrá conciertos, verbenas, bandas de txistu y gaita así como teatro, circo y varias actividades de corte infantil familiar

¿Por qué son famosas las fiestas de San Fermín?

Las fiestas de San Fermín se hicieron mundialmente conocidas por la novela "Fiesta" escrita por el escritor norteamericano, Ernest Hemingway, hace 100 años, en el que describe a detalle los episodios de esta fiesta, cuando asistió a ella en 1923 acompañado de su primera esposa Hadley Richardson.

