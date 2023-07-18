VIDEO: Captan el momento en que un meteorito iluminó de verde el cielo de EU

¡Atónitos! Así quedaron habitantes de Louisiana y Mississippi tras percibir el destello de un meteorito que iluminó de verde el cielo nocturno de los Estados Unidos.

Cámaras de un vehículo captaron el majestuoso momento cuando una persona conducía por la carretera mientras el meteorito pasaba a gran velocidad. Segundos después, el cielo entró en una penumbra de la que surgió un intenso rayo que cambió por completo la tonalidad de todo el paisaje.

Los hechos, que se registraron el pasado 13 de julio, son similares a los destellos que han sido identificados en regiones como Louisiana, Lake Charles, Houma, Metairie y Nueva Orleans, según confirmó la Sociedad Estadounidense de Meteoros de Estados Unidos.

¿Por qué se iluminó de verde el cielo de Estados Unidos?

El evento captó poderosamente la atención de las personas y rápidamente las teorías llegaron hasta las redes sociales donde especialistas explicaron el motivo por el que el cielo de Estados Unidos 'cambió de color' a verde durante el paso del meteorito.

Según los expertos, los destellos se producen por fragmentos de rocas espaciales que ingresan a la atmósfera y se desintegran, creando la luz radiante debido, principalmente, al sobrecalentamiento de minerales como el hierro, níquel o magnesio que traen consigo los meteoritos.

Captan el momento exacto en que cae un meteorito en Australia

El paso del meteorito, que iluminó el cielo de Estados Unidos, hizo recordar el paso de un meteorito que grabó y difundió el aeropuerto de Cairns, en Australia, el pasado 25 de mayo.

“¡Anoche fuimos testigos de una actividad bastante increíble en nuestros cielos! ¿Quién más logró detectar el meteoro?”, publicó el Aeropuerto de Cairns en su cuenta de Facebook.

En esa ocasión, la intensidad de la luz deslumbró a miles de habitantes en varias ciudades, desde Queensland hasta Mackay. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, la fricción acumulada en el meteorito generó el brillo característico de este fenómeno y, finalmente, la ruptura provocó el destello y el estampido sónico sobre Australia.