Científico se disculpa por publicar foto de chorizo como estrella

El científico francés Etienne Klein se disculpó por publicar una foto de una rodaja de chorizo y la hizo pasar por una imagen de la estrella Próxima Centauri, la más cercana al Sol, con el objetivo de fomentar el cuidado sobre las fotografías falsas.

A través de su cuenta de Twitter el científico francés escribió su disculpa y explicó que lo hizo para “instar a la cautela” con respecto a las fotos que se comparten en redes sociales.

“Vengo a disculparme con aquellos a quienes a los que mi engaño, que no tiene nada de original, haya podido escandalizar. Simplemente quería instar a la cautela con imágenes que parecen elocuentes por sí mismas”.

Posteriormente, en una entrevista el científico francés declaró que quedó sorprendido ante la enorme difusión de la foto sin que detectara que se trataba de una imagen falsa.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

“Me sorprendió el alcance de la difusión. Pensé que la imagen se detectaría inmediatamente como falsa. Y cuando vi que un importante periodista de un canal francés se entusiasmaba con el tema y que corría el riesgo de difundirlo, le confesé que era una broma”.

Científico pública foto de chorizo como si fuera estrella

El pasado domingo, el científico francés compartió en su cuenta de Twitter una foto de la rodaja de un chorizo sobre un fondo negro con un pie de foto en el que aseguró que se trataba de la estrella más cercana al Sol tomada con el telescopio James Webb.

"Foto de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, ubicada a 4,2 años luz de nosotros. Fue tomada por el JWST. Este nivel de detalle... Un nuevo mundo se desarrolla día a día", escribió Etienne Klein.

La imagen fue retomada por un medio de comunicación y en redes sociales alcanzó los más de mil retuits y 10 mil “me gustas”, lo que dio muestra que la foto falsa logró engañar a miles de personas creyendo que era una imagen de la NASA.