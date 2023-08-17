¡La raza humana podría habitar un asteroide! Científico expone el plan para mandar 70 mil personas

Habitar otros planetas no es el único objetivo de decenas de científicos especializados en el espacio exterior, pues aunque parezca imposible, ya hay una investigación y un plan específico para llevar humanos a un asteroide y hacerlo habitable, una alternativa que podría ser viable en el futuro.

Evidentemente, el asteroide debe cumplir con características específicas, pero relativamente más sencillas que un nuevo planeta, empezando por el tamaño, su estabilidad de traslación y que tenga gravedad. Para fortuna de quienes confían en esta alternativa para enviar a la raza humana al espacio, ya hay un candidato claro.

¿Cuál es el asteroide al que podrían llegar los humanos?

La investigación fue realizada por el doctor David W. Jensen, un científico retirado de la empresa Rockwell Collins, quien presentó el camino viable para que una roca espacial pueda albergar a los humanos en el futuro. Se trata del asteroide Atira, el cual cumple con los principales requisitos expuestos por el especialista.

Atira tiene un diámetro aproximado de 4.8 kilómetros e incluso posee una luna. Se encuentra 80 veces más lejos que nuestro satélite natural y orbita de manera estable en la zona de "Ricitos de Oro" de nuestro Sistema Solar.

Estas principales características han hecho que Jensen lo catalogue como un asteroide con las condiciones favorables para transformarlo y hacerlo habitable para los humanos, pues es posible tener su temperatura controlada.

Asteroide Atira podría ser convertido en una estación espacial

De acuerdo con el informe de 65 páginas publicado por el archivo científico en línea de arXiv, el objetivo es que vivan 70 mil personas en el asteoride Atira, una vez que haya sido acondicionado como una estación espacial, algo que se tiene planeado para desarrollar en 12 años y con un costo aproximado de 4 mil millones de dólares.

Entre los principales factores en contra, resalta la carente tecnología actual. El principal factor es que se necesita un sistema que haga girar el asteroide a la velocidad necesaria para generar la gravedad de la Tierra, pues con esto se solventa el problema de vivir largos periodos de tiempo con microgravedad.

Por otro lado, el envío de maquinaria y el tipo de estructuras para proteger a los seres humanos es otro de los factores que requiere un estudio específico, pues es indispensable considerar un refugio para el cuerpo de los humanos de la radiación solar.

