Científicos aseguran que la raza humana estuvo a punto de extinguirse por esta razón

La revista Science publicó una investigación de la Academia China de Ciencia, en la que los científicos indicaron que la raza humana estuvo a punto de extinguirse hace 900 mil años, debido a que solo quedaron mil 280 personas; pero, ¿por qué pasó esto?

De acuerdo con el estudio, hace 80 o 90 mil años, se produjo “un cuello de botella” donde murieron el 98.7 por ciento de los humanos, lo que pudo provocar que las personas desaparecieran.

Las posibles razones para la drástica disminución de la población fueron eventos de glaciación que provocaron cambios en la temperatura, así como un probable largo periodo de sequías, que causó la pérdida de otras especias que eran utilizadas como alimentos, y casi representó el fin de los humanos según indicó el artículo de la revista Science.

Anthropology - hands of an anthropologist revealing human skull from dirt|Getty Images

Los investigadores utilizaron el modelo genómico FitCoal para determinar inferencias demográficas, utilizando secuencias genómicas humanas de tres mil 154 individuos, en 10 poblaciones africanas y 40 de otros lugares.

El periodo que los científicos de China analizaron coincidió con la época en la que se cree que se vivieron los últimos ancestros de denisovanos, neandertales y homosapiens.

¿Cómo logró sobrevivir la raza humana?

La investigación sugiere que en en esa época, cuando casi se extinguió la raza humana, solo quedaron mil 280 individuos, quienes fueron capaces de reproducirse para conservar a la humanidad; sin embargo, se perdió la diversidad genética.

El equipo de expertos indicó que aunque se han logrado esclarecer algunos datos sobre nuestros antepasados, aún quedan muchas dudas y preguntas por resolver, por lo que es necesario realizar más investigaciones.

Otros científicos que no participaron en el estudio, indicaron que se necesitan pruebas arqueológicas y fósiles humanos que confirmen la existencia de ese “cuello de botella” que casi terminó con la raza humana.