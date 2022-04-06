Científicos descubren cementerio de pterosaurios en Chile

En Chile, científicos desenterraron un cementerio con múltiples huesos preservados de pterosaurios que vagaron por el desierto de Atacama hace más de 100 millones de años.

Los restos (de pterosaurios) pertenecen a los antiguos reptiles voladores con una gran envergadura que se alimentaban filtrando agua a través de dientes largos y delgados, similares a los flamencos.

Un grupo de expertos, encabezado por Jhonatan Alarcón, investigador de la red de paleontología de la Universidad de Chile, ha trabajado durante años en busca de pterosaurios, pero este hallazgo superó todas sus expectativas.

Paleontología | Descubren cementerio de "dragones voladores" en el Desierto de Atacama.

La Red Paleontológica de la Universidad de Chile marcó historia al realizar el hallazgo, ya que a nivel mundial son escasos los descubrimientos de varios pterosaurios preservados juntos. pic.twitter.com/J6bcr5TJRD — La Tercera Video (@LaTerceraTV) April 6, 2022

Descubren cementerio de "dragones voladores" en desierto de Atacama

Tiene una relevancia mundial ya que este tipo de hallazgos es relativamente escaso”, señaló Alarcón quien agregó que “casi en todo el mundo los restos de pterosaurios se encuentra principalmente aislados.

El descubrimiento de este raro cementerio permitirá a los científicos estudiar los hábitos de los pterosaurios, no solo su anatomía, además de que se podría, por ejemplo, determinar cómo estaban compuestos los grupos de esos animales, si es que criaban a sus hijos o no, entre algunas otras preguntas. Otra sorpresa inesperada fue lo bien conservados que estaban los huesos descubiertos.

"La mayoría de los restos de estos animales en el mundo, se encuentran aplastados", señaló David Rubilar, jefe de paleontología del Museo de Historia Nacional de Chile, quien agregó que "en estecaso no, están preservados en tres dimensiones". Esto ayudará a los científicos a comprender mejor la anatomía.

[UCHILE en la Prensa] Hallan cementerio de pterosaurios de unos 140 millones de años en cerro de Atacama: conoce más de este trabajo de paleontólogos y profesionales U. de Chile y @MNHNcl en @VCT_ElMercurio. pic.twitter.com/2nDtovrfXC — Universidad de Chile (@uchile) April 3, 2022

El hallazgo de los pterosaurios se realizó a 65 kilómetros de un sitio donde se encontraron otros restos de pterosaurios. Este descubrimiento respalda la hipótesis de los científicos de que alguna vez estuvieron muy extendidos en el norte de Chile.

¿Cuál es el nombre de los dinosaurios voladores?

Los pterosaurios eran un grupo diverso y exitoso de reptiles, los primeros animales con huesos de espalda en intentar volar con motor. La nueva especie pertenecía a un grupo de pterosaurios conocidos como anhanguerianos,que habitó todos los continentes durante la última parte de la Era de los Dinosaurios.

Estos fueron los primeros vertebrados en desarrollar la capacidad de volar. Se adaptaron a los cielos mucho antes de la aparición de las aves. Fueron los reyes de los aires durante más de 160 millones de años.