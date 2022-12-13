Científicos generan un excedente de energía con fusión nuclear

Un grupo de científicos del laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California lograron un hecho histórico al generar un excedente de energía por medio de un experimento de fusión nuclear con láser.

El experimento de fusión nuclear de los científicos representa un parteaguas para la humanidad, ya que es el primer paso para crear energía parecida a la que genera el sol, pero a través de un láser gigante.

Con la fusión nuclear se podría crear energía ilimitada limpia que tendría infinidad de implicaciones en beneficio de todas las personas y hasta del planeta.

Sin embargo, aún faltan varios retos para que esa energía obtenida por la fusión nuclear se pueda convertir en electricidad; no obstante, los científicos no pierden la esperanza de que algún día ocurra.

