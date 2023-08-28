Más de 600 bomberos combaten incendios forestales en Grecia

Más de 600 bomberos respaldados por refuerzos de otros países europeos, aviones cisterna y helicópteros, combatían este domingo tres grandes incendios en Grecia, dos de los cuales arden desde hace días.

Un incendio masivo en las regiones nororientales de Evros y Alejandrópolis, al que se le atribuyen 20 de las 21 muertes por incendios en Grecia la semana pasada, lleva nueve días ardiendo. Es uno de los más grandes que han afectado a un país de la Unión Europea.

Ese siniestro, formado al fusionarse varios incendios más pequeños, ha dañado amplias extensiones de bosques y quemado viviendas en las afueras de la ciudad de Alejandrópolis. Este domingo, 295 bomberos, siete aviones y cinco helicópteros luchaban contra él, informó el Departamento de Bomberos.

El incendio ha arrasado 77 mil hectáreas de tierra y tiene 120 puntos activos, según el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus, perteneciente a la Unión Europea. Copernicus es el proyecto de observación de la Tierra del programa espacial de la UE, y utiliza imágenes satelitales para proporcionar datos cartográficos.

Ayuda para Grecia

El papa Francisco, dijo a los fieles en la Plaza San Pedro en el Vaticano que reza “por las víctimas de los incendios que han ardido en días recientes en el noreste de Grecia” y expresó su “apoyo y cercanía” con el pueblo griego.

Ante la magnitud de los incendios, Grecia solicitó ayuda de otras naciones europeas. Alemania, Suecia, Croacia y Chipre han enviado aviones, mientras que decenas de bomberos rumanos, franceses, checos, búlgaros, albaneses, eslovacos y serbios apoyan en el terreno.

Peligro por varios incendios

En las afueras del noroeste de la capital griega, otro incendio de gran tamaño lleva días ardiendo, devorando viviendas e introduciéndose al parque nacional del Monte Parnitha, una de las últimas áreas verdes cercanas a Atenas. El Departamento de Bomberos dijo que 260 bomberos, un avión y tres helicópteros intentan apagarlo.

Un tercer incendio de gran magnitud comenzó el sábado en la isla Andros del archipiélago de las Cícladas, y el domingo seguía fuera de control, con 73 bomberos, dos aviones y dos helicópteros combatiéndolo. Se cree que comenzó debido a relámpagos.

En esta semana Grecia se ha visto azotada por brotes diarios de decenas de incendios, cuando vientos huracanados y condiciones secas y cálidas de verano se han combinado para atizar las llamas y obstaculizar los intentos de apagarlas.

🇬🇷 | ATENCIÓN. Grecia en llamas: hay 20 muertos, evacúan un pueblo cerca de Atenas y temen por 250 inmigrantes aislados.



Hay 60 focos activos. El departamento de Bomberos advirtió que el país vive una situación sin precedentes con condiciones meteorológicas extremas. pic.twitter.com/qwBqkZ8ByV — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 22, 2023

El sábado, los bomberos enfrentaban 122 incendios, incluidos 75 que se desataron en las 24 horas que pasaron desde el viernes por la noche al sábado por la noche, informó el Departamento de Bomberos.

Los países europeos, debido a sus veranos secos y calurosos, son susceptibles a los incendios. Funcionarios de la Unión Europea han culpado al cambio climático por la creciente frecuencia de los incendios en el continente, destacando que 2022 fue el segundo peor año para daños causados por fuegos, después de 2017.

