Cierran aeropuerto de Puerto Vallarta ante Huracán “Lidia”

El Aeropuerto de Puerto Vallarta anunció que debido al Huracán "Lidia", las instalaciones se mantendrán cerradas a partir de las 4:00 de la tarde del martes 10 de octubre hasta las 8:00 de la mañana de este miércoles.

De acuerdo con las autoridades, se cancelarán alrededor de 40 operaciones; 20 salidas y 20 llegadas, de las cuales 24 de ellas son rutas nacionales y 16 internacionales.

Hace unas horas, se dio a conocer que el huracán ‘Lidia’ cambió a Categoría 4, por lo que las lluvias se intensificarán y habrá fuertes rachas de vientos, además de oleaje elevado.

❗️✈️ Estimados pasajeros, debido al #HuracánLidia, el Aeropuerto cerrará a partir de las 16:00 hrs. y permanecerá cerrado hasta el día de mañana a las 08:00 hrs. Para consultar detalles de su vuelo, es importante establecer comunicación directa con su aerolínea. — Puerto Vallarta International Airport. IATA: PVR (@VallartaAirport) October 10, 2023

¿Cuáles serán las rutas canceladas por el Huracán?

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta confirmó que las rutas canceladas se concentran en 6 destinos nacionales y 5 internacionales.

Nacionales: Ciudad de México ( CDMX ). Guadalajara. Monterrey. Tijuana. Querétaro. Toluca.

Ciudad de México ( ). Guadalajara. Monterrey. Tijuana. Querétaro. Toluca. Internacionales: Vancouver. Calgary. San Francisco. Los Ángeles. Manchester.

Huracán "Lidia" se intensifica a Categoría 4, ¿Qué significa?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este martes 10 de octubre, el huracán "Lidia" alcanzó ya la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Su centro se ubica aproximadamente a 130 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 175 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, ambas, localidades del estado de Jalisco. "Lidia" tiene vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora, rachas de 260 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este-noreste.

Se estima que la llegada del huracán ‘Lidia’ podría ocasionar lluvias torrenciales, así como vientos con rachas fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Aeropuertos afectados por el huracán “Lidia”

Los aeropuertos de Tepic en Nayarit y el de Manzanillo en Colima, también suspendieron actividades a partir de las 16:00 horas de este martes 10 de octubre 2023.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico mencionó que el Aeropuerto Internacional de Manzanillo también registró afectaciones en algunos vuelos debido al paso del huracán “Lidia”. Y se recomendó a los usuarios para que se mantuvieran en comunicación con sus proveedores de vuelos.