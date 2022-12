Las Bolsas de Valores son organismos que operan en el mercado de valores, donde se realizan transacciones mediante mecanismos continuos de subasta pública, por lo que es importante conocer el cierre BMV y Wall Street hoy martes 27 de diciembre.

¿Cómo cerraron los índices de Wall Street hoy martes 27 de diciembre?

Wall Street perdía terreno hoy martes 27 de diciembre, arrancando una semana acortada por las festividades, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense presionó a las acciones de megacapitalización sensibles a las tasas de interés.

Las acciones de crecimiento arrastraron al Nasdaq, dominado por la tecnología, hacia abajo. El S&P 500 también se situó en territorio negativo, mientras que el Dow, impulsado por las acciones de valor, terminó ligeramenteen verde.

“Los rendimientos más altos (del Tesoro) están presionando a las acciones de crecimiento y, por otro lado, las industrias, los servicios públicos y la energía están teniendo un rendimiento superior”, dijo Ryan Detrick, estratega jefe demercado de Carson Group en Omaha.

“El dinero esta yéndose de las áreas de crecimiento y se abre camino hacia el lado del valor, que es un microcosmos de lo que hemos visto durante todo el año”.

Los títulos de Tesla Inca se hundieron después de que Reuters informó de que el fabricante de vehículos eléctricos planea ejecutar un programa de producción reducido en su planta de Shanghái hasta enero. La acción ha perdido cerca del 70% de su valor este año.

Según los datos preliminares de cierre en Wall Street:

El Promedio Industrial Dow Jones subió 133,37,80 puntos, un 0,11%, a 33.241,73 unidades.

El S&P 500 bajó 415,40 puntos, o un 0,41%, para quedarse en 3.829,42 unidades.

El Nasdaq Composite perdió 143,60 puntos, o un 1,37%, a 10.354,26 unidades.

Las acciones cotizadas en Estados Unidos de empresas chinas como JD.Com Inc, Alibaba Group Holding Ltd y Pinduoduo Inc registraron fuertes subidas después de que China dijo que a partir del 8 de enero dejará de exigir a los viajeros que ingresen una cuarentena.

El aumento de los rendimientos del Tesoro pone bajo presión a las acciones de crecimiento sensibles a las tasas de interés, una situación que ha sido recurrente en 2022. Durante el año, las acciones de crecimiento se han desplomado más del 30% en comparación con la caída de las de valor de alrededor del 7,5% durante el mismo período.

Con solo cuatro días de negociación restantes en 2022, los tres índices estadounidenses están en camino de registrar su mayor pérdida anual desde 2008, el punto más bajo de la crisis financiera mundial.

Wall Street dips as growth stocks drag on S&P 500, Nasdaq https://t.co/8Ip4P6QSh9 pic.twitter.com/JN997YYg6m — Reuters (@Reuters) December 27, 2022

BMV culmina mixta, Cete a 28 días cae a mayor nivel en dos décadas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó por un mayor apetito global por riesgo luego de que China anunció que eliminará restricciones por Covid-19 para viajeros internacionales. Mientras el peso mexicano retrocedió hoy martes 27 de diciembre por segunda sesión consecutiva en un mercado errático debido a un escaso volumen de negocios.

La moneda doméstica cotizaba en 19.4778 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación del 0.48% frente al precio de referencia de Reuters del lunes, en línea con gran parte de las principales divisas de la región.

Durante la jornada, el peso llegó a ganar un 0.21% a19.3441 unidades.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.33% a 50,440.02 puntos, atenta al desempeño de Wall Street, después de un fin de semana largo en gran parte de las plazas en el exterior por el festivo de Navidad.

“Los inversionistas mantienen la esperanza de una subida de fin de año que levantará un mercado afectado por los temoresde recesión”, dijeron analistas de Intercam Banco.

Los títulos de la firma de torres de telecomunicaciones Sitios Latinoamérica, del magnate Carlos Slim,encabezaron las alzas, con un 4.08% más a 9.69 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, que sumaron un 2.52% a 266.15 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) subieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, con excepción de la tasa del referencial Cete a 28 días que fue colocada en un 10.10%, 10 puntos base abajo de su remate previo, cuando alcanzó su mayor nivel desde junio de 2001.

Con información de Reuters.