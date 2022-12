Las Bolsas de Valores son organismos que operan en el mercado de valores, donde se realizan transacciones mediante mecanismos continuos de subasta pública, por lo que es importante conocer el cierre BMV y Wall Street hoy martes 6 de diciembre.

¿Cómo cerraron los índices de Wall Street hoy martes 6 de diciembre?

Wall Street cerró a la baja hoy martes 6 de diciembre y el índice S&P 500 cayó por cuarta sesión consecutiva, ya que los inversores se mostraron nerviosos por los futuros aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y nuevas señales de una recesión inminente en Estados Unidos (EU).

Uno de los mayores frenos para el S&P 500 fueron los papeles de Meta Platforms Inc., que cedieron luego de los informes indicando que los reguladores de la Unión Europea determinaron que la compañía no debería exigir a los usuarios que acepten anuncios personalizados en función de su actividad digital.

Sin embargo, todos los pesos pesados de la tecnología se tambalearon debido a que los inversores aplicaron cautela hacia las empresas de alto crecimiento cuyo desempeño sería lento en un panorama económico complejo.

Esta percepción golpeó a las acciones de Apple Inc., Amazon.com Inc. y Alfabet Inc. y envió al índice Nasdaq a la baja por tercera sesión consecutiva.

Las perspectivas de crecimiento económico futuro estuvieron en el centro de atención el martes luego de los comentarios de titanes financieros que apuntan a tiempos inciertos por delante.

El director ejecutivo de Bank of America pronosticó tres trimestres de un leve crecimiento negativo el próximo año, mientras que el jefe de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo que la inflación erosionará el poder adquisitivo de los consumidores y que probablemente se avecina una recesión de leve a pronunciada en EU.

“El mercado está muy reactivo en este momento”, dijo David Sadkin, presidente de Bel Air Investment Advisors.

Los temores sobre el crecimiento económico se producen en medio de una reevaluación por parte de los operadores sobre qué camino tomarán los futuros aumentos de las tasas de interés, luego de datos sólidos sobre el empleo y el sector de servicios en los últimos días.

Según los datos preliminares de cierre en Wall Street:

El S&P 500 perdió 57,05 puntos, o un 1,43%, para cerrar en 3.941,79 unidades.

El Nasdaq Composite perdió 225,01 puntos, o 1,99%, a11.014,93 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 347,49 puntos, o un 1,02%, a 33.599,61 unidades.

El nerviosismo sobre la dirección del crecimiento global también ha pesado sobre los precios del petróleo, con el crudo estadounidense cayendo a niveles vistos por última vez enenero, antes de que la invasión rusa de Ucrania interrumpieralos mercados de suministro.

Cierre de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 51,020.65 / +0.44% Dólar Spot: 19.7588 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) December 6, 2022

BMV repunta y peso mexicano retrocede ante miedo a subida de tasas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó luego de tres sesiones de pérdidas, mientras que el peso mexicano retrocedió hoy martes 6 de diciembre por tercera jornada consecutiva, ya que prosiguen los temores que apuntan a la continuación de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed).

En una jornada sin datos económicos relevantes en el calendario, las miradas se centraron en la intensidad y duración de la racha alcista del banco central estadounidense.

La moneda mexicana cotizaba en 19.7599 por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación del 0.17% frente al precio de referencia de Reuters del lunes.

“Hay cautela en el mercado, en anticipación al anuncio de política monetaria de la Fed programado para el miércoles 14 dediciembre, en donde se anticipa un incremento de 50 puntos basea la tasa de interés”, señalaron analistas de Banco Base en una nota.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.44% a 51,020.65 puntos, rompiendo así la tendencia bajista de las tres jornadas anteriores.

Destacó el avance de los títulos de los tres operadores de aeropuertos del país. Los papeles de Asur avanzaron un 3.82% a 493.16 pesos, los de OMA ganaron un 3.23% a 171.56 pesos y los de GAP un 3.09% a 312.95 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en los diferentes plazos en la subasta primaria de valores gubernamentales.

La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 10%, 32 puntos base por arriba de su remate previo.

Con información de Reuters.