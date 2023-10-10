Conoce el cierre de bolsas hoy 10 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 10 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 10 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la segunda sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 10 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 2.01% a 50,289.86 puntos al cierre de este hoy 10 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 10 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cierra Wall Street hoy 10 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street cerraron con alzas el martes 10 de octubre 2023, después de que comentarios moderados de funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos hicieran bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro mientras los inversores seguían con cautela los acontecimientos en Oriente Medio.

El índice S&P 500 subió un 0.52% a 4,335.85 unidades.

El índice Nasdaq Composite ganó un 0.58% a 13,563,27 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0.40% a 33,741.83 unidades.

Cierre de bolsas hoy 10 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 10 de octubre 2023?

El euro se fortaleció y el dólar cayó el martes 10 de octubre 2023 en reacción a una fuerte baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tras nuevos comentarios moderados de los funcionarios de la Reserva Federal, a lo que se sumaron las expectativas de estímulos de China.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este martes 10 de octubre 2023 en $17.00 pesos la compra y se vende en $17.90 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 10 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo cedieron el martes 10 de octubre 2023, pero se recuperaron desde los mínimos de sesión a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro debido a la batalla entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas, aunque los operadores siguieron atentos a la violencia.

Precio del petróleo Brent cedió 50 centavos de dólar a 87.65 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 41 centavos de dólar a 85.97 billetes verdes por barril.