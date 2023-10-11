Conoce el cierre de bolsas hoy 11 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 11 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 11 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la tercera sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 11 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 2.01% a 50,289.86 puntos al cierre de este hoy 11 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 11 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 11 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el miércoles 11 de octubre 2023, después de que las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos mostraron cautela entre los responsables de la política monetaria, manteniendo intactas las esperanzas de los inversores de que las tasas se mantendrán estables.

El índice S&P 500 subió un 0.63% a 4,335.85 unidades.

El índice Nasdaq Composite ganó un 0.40% a 13,485,24 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0.60% a 33,607.41 unidades.

Cierre de bolsas hoy 11 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 11 de octubre 2023?

El dólar cotizó estable el miércoles 11 de octubre 2023, después que la lectura subyacente de la inflación al productor de Estados Unidos superó las expectativas, proporcionando más pruebas al mercado para considerar que la Reserva Federal ha terminado de subir las tasas de interés.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este miércoles 11 de octubre 2023 en $17.05 pesos la compra y se vende en $17.70 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 11 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

Los precios del petróleo cayeron más de un 2% el miércoles 11 de octubre, al disiparse el temor a una interrupción del suministro debido al conflicto en Oriente Medio, un día después de que Arabia Saudita, principal productor de la OPEP, se comprometa a ayudar a estabilizar el mercado.

Precio del petróleo Brent cedió 1.83 dólares a 85.82 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 2.48 dólares a 83.49 billetes verdes por barril.