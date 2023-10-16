Conoce el cierre de bolsas hoy 16 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 16 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 16 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la primera sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 16 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.9% a 49,823.08 puntos al cierre de este hoy 16 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 16 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cierra Wall Street hoy 16 de octubre 2023?

Las acciones estadounidenses cerraron con fuertes alzas el lunes 16 de octubre 2023, ya que los inversores se mostraron optimistas sobre el inicio de la temporada de resultados de empresas, en una tendencia en la que destacó el avance de firmas de transporte.

El índice Nasdaq Composite ganó un 1.20% a 13,567.98 unidades.

El índice S&P 500 cayó un 1.06% a 4,373.62 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0.93% a 33,984.21 unidades.

Cierre de bolsas hoy 16 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 16 de octubre 2023?

El dólar se mantenía el lunes 16 de octubre 2023, cerca de sus máximos de una semana, en un contexto de conflicto en Oriente Medio que favorecía la demanda de la moneda como refugio seguro.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este lunes 16 de octubre 2023 en $17.10 pesos la compra y se vende en $17.89 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 16 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

Los futuros del crudo Brent se mantenían por encima de los 90 dólares por barril el lunes 16 de octubre, tras superar el umbral el viernes, mientras los inversores esperaban a ver si el conflicto entre Israel y Hamás se extiende a otros países.

Precio del petróleo Brent perdió 39 centavos a 90.50 dólares por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 26 centavos a 87.43 dólares el barril.