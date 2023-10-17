Conoce el cierre de bolsas hoy 17 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 17 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 17 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la segunda sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 17 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0.32% a 49,666.01 puntos al cierre de este hoy 16 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 17 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 17 de octubre 2023?

Las acciones estadounidenses cerraron estables o a la baja el martes 17 de octubre 2023, cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron y los papeles de los fabricantes de chips cayeron después de que el Gobierno de Estados Unidos anunció que detendrá los envíos de semiconductores de inteligencia artificial avanzada a China.

El índice Nasdaq Composite ganó un 0.25% a 13,533.75 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0.04% a 33,998.41 unidades.

El índice S&P 500 cayó un 0.35% a 4,373.21 unidades.

Cierre de bolsas hoy 17 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cerró el dólar hoy 17 de octubre 2023?

El dólar subió frente al yen japonés el martes 17 de octubre 2023, pero terminó a la baja frente al euro después de que datos mostraran que las ventas minoristas estadounidenses aumentaron más de lo esperado en septiembre, mientras los inversores también se concentraban en una semana cargada de discursos de autoridades de la Reserva Federal.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este martes 17 de octubre 2023 en $17.10 pesos la compra y se vende en $17.89 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 17 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo subió el martes 17 de octubre 2023, mientras los inversores esperan para ver si los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y un viaje del presidente Joe Biden a Israel evitarán que el conflicto en Oriente Medio se amplíe.

Precio del petróleo Brent subieron 29 centavos a 88.90 dólares por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantuvo estable a 86.66 a dólares el barril.