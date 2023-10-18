Conoce el cierre de bolsas hoy 18 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 18 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la tercera sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 18 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cedió un 0.79% a 49,274.78 puntos al cierre de este hoy 18 de octubre 2023.

Conoce el cierre de bolsas hoy 18 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cierra Wall Street hoy 18 de octubre 2023?

Wall Street cerró con fuertes caídas el miércoles 18 de octubre 2023, con los rendimientos del Tesoro subiendo de nuevo y los inversores evaluando la última tanda de resultados y previsiones trimestrales de empresas.

El índice Nasdaq Composite cedió un 1.62% a 13,310.05 unidades.

El índice S&P 500 cayó un 1.34% a 4,314.09 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 0.98% a 33,656.98 unidades.

Conoce el cierre de bolsas hoy 18 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 18 de octubre 2023?

El dólar se apreció frente al euro el miércoles 18 de octubre, cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años tocaron máximos de 16 años, mientras los inversores observaban de cerca la guerra entre Hamás e Israel en busca de señales de una nueva escalada.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este miércoles 18 de octubre 2023 en $17.40 pesos la compra y se vende en $18.29 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 18 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo subieron el miércoles 18 de octubre 2023, más de un 1,5% hasta un máximo de dos semanas, debido a una reducción mayor de lo esperado en el almacenamiento de Estados Unidos y luego de que Irán llamó a aplicar un embargo de crudo a Israel.

Precio del petróleo Brent subieron 1.6 dólares a 91.50 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) sumó 1.66 dólares a 88.32 billetes verdes por barril.