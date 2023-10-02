Conoce el cierre de bolsas hoy 2 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy hoy 2 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy hoy 2 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la penúltima sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 2 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.76% a 51,260.37 puntos al cierre de este hoy 2 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 2 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cierra Wall Street hoy 2 de octubre 2023?

El índice S&P 500 cerró casi sin cambios este lunes 2 de octubre 2023, mientras que el Nasdaq subió, con los inversores sopesando la probabilidad de que la Reserva Federal necesite mantener las tasas de interés altas por más tiempo.

El índice Nasdaq Composite subió un 0.14% a 13,219.32 unidades.

El índice S&P 500 perdió un 0.27% a 4,288.05 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.47% a 33,507.5 unidades.

Cierre de bolsas hoy 2 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 2 de octubre 2023?

El dólar subió el lunes 2 de octubre 2023 ante la perspectiva de que las tasas de interés estadounidenses se mantengan más altas por más tiempo, mientras que el yen se acercó a las 150 unidades por billete verde y se situaba cerca de su mínimo en un año.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este lunes hoy 2 de octubre 2023 en $16.70 pesos la compra y se vende en $17.67 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 2 de octubre 2023 en MéxicoCierre de bolsas hoy 2 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El petróleo cayó cerca de un 2% el lunes hoy 2 de octubre 2023 a mínimos de tres semanas, por la expiración de un contrato del Brent de precio más elevado, la fortaleza del dólar y tomas de ganancias los operadores, preocupados por las previsiones de aumento de la oferta y la presión sobre la demanda por las altas tasas.

Precio del petróleo Brent bajó 1.49 dólares a 90.71 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) bajó 1.97 dólares a 88.82 billetes verdes por barril.