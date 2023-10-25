Conoce el cierre de bolsas hoy 25 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 25 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 25 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la tercera sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 24 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.01% a 48,766.33 puntos al cierre de este hoy 25 de octubre 2023.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 25 de octubre 2023?

Los índices Nasdaq y S&P 500 cayeron con fuerza el miércoles 25 de octubre 2023, ya que el gigante tecnológico Alphabet se desplomó después de que su división en la nube no alcanzara las estimaciones de ingresos.

El índice Nasdaq Composite cedió un 2.40% a 13,824.25 unidades.

El índice S&P 500 perdió un 1.43% a 4,186.74 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió un 0.31% a 33,039.16 unidades.

¿Cómo cerró el dólar hoy 25 de octubre 2023?

El dólar subió el miércoles 25 de octubre 2023 a máximos de casi una semana frente a una canasta de monedas, porque disminuyó el apetito por monedas de mayor riesgo tras resultados empresariales mediocres que suscitaron inquietud sobre las perspectivas económicas, además del alza del rendimiento de los bonos del Tesoro.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este miércoles 25 de octubre 2023, en $17.40 pesos la compra y se vende en $18.25 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo subió más de un 2% el miércoles 25 de octubre 2023, debido a las preocupaciones sobre la escalada del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, en un factor que limitó las ganancias, Estados Unidos informó un aumento de sus reservas de crudo a medida que pesan las preocupaciones sobre la demanda derivadas de las sombrías perspectivas económicas en Europa.

Precio del petróleo Brent subieron 2.6 dólares a 90.013 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas perdieron 1.65 dólares a 85.39 billetes verdes por barril.