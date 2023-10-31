Conoce el cierre de bolsas hoy 31 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 31 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 31 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la segunda sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 31 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdió un 0.44% a 49,061.88 puntos al cierre de este hoy 30 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 31 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 31 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza el martes 31 de octubre 2023, mientras los inversores esperaban un nuevo mensaje de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y asimilaban una serie de reportes de ganancias de empresas con resultados dispares.

El índice Nasdaq Composite ganó un 0.48% a 12,851.24 unidades.

El índice S&P 500 subió un 0.65% a 4,193.75 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0.37% a 32,051.97 unidades.

Cierre de bolsas hoy 31 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 31 de octubre 2023?

El yen se hundió de forma generalizada el martes 31 de octubre 2023 y tocó un mínimo de 15 años ante el euro y un piso de un año frente al dólar, tras el limitado paso dado por el Banco de Japón (BOJ) para poner fin a años de estímulos monetarios que no logró apaciguar a algunos inversores, que esperaban una acción mayor.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este martes 31 de octubre 2023, en $17.30 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 31 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del petróleo bajó el martes 31 de octubre 2023, ya que los mercados se mostraron menos preocupados por las posibles interrupciones del suministro derivadas del conflicto de Oriente Medio y por datos que mostraron un aumento de la producción de la OPEP y Estados Unidos.

Precio del petróleo Brent perdió 4 centavos de dólar a 87.41 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas cayó 1.33 dólares a 85.02 billetes verdes por barril.