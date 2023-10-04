Conoce el cierre de bolsas hoy 4 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 4 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 4 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la penúltima sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 4 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.73% a 50,732.69 puntos al cierre de este hoy 4 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 4 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 4 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street subieron este miércoles 4 de octubre 2023, un día después de haber registrado una fuerte liquidación, tras conocerse los últimos datos económicos que mostraron que las nóminas privadas estadounidenses aumentaron menos de lo esperado en septiembre.

El índice Nasdaq Composite avanzó un 1.87% a 13,236,01 unidades.

El índice S&P 500 perdió un 0.81% a 4,263.62 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0.35% a 33,119.24 unidades.

Cierre de bolsas hoy 4 de octubre 2023 en México

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¿Cómo cerró el dólar hoy 4 de octubre 2023?

La divisa estadounidense caía con fuerza frente al yen JPY=EBS, este miércoles 4 de octubre 2023, tras superar brevemente el nivel psicológico de 150 por dólar por primera vez desde octubre de 2022, lo que llevó a algunos a ver indicios de intervención.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este miércoles 4 de octubre 2023 en $17.05 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 4 de octubre 2023 en México

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¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

Los precios del petróleo se derrumbaron más de un 5% el miércoles 4 de octubre 2023, debido a que la destrucción de la demanda de combustible y un panorama macroeconómico más sombrío ocuparon un lugar central en las operaciones del día.

Precio del petróleo Brent se hundió 5.11 dólares a 85.81 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se derrumbó 5.01 dólares a 84.22 billetes verdes por barril.