Conoce el cierre de bolsas hoy 9 de octubre 2023 en México

Conoce el cierre de bolsas hoy 9 de octubre 2023 datos que nos ayudan a realizar un análisis financiero para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico de México y el mundo.

Por lo que de acuerdo con los principales índices bursátiles, el cierre de bolsas hoy 9 de octubre 2023 arrojaron resultados con poco cambios durante la primera sesión de la semana; Fuerza Informativa Azteca te informa sobre el cierre de algunos indicadores financieros.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 9 de octubre 2023?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.74% a 50,366.39 puntos al cierre de este hoy 9 de octubre 2023.

Cierre de bolsas hoy 9 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cómo cierra Wall Street hoy 9 de octubre 2023?

Los principales índices de Wall Street cerraron al alza este lunes 9 de octubre 2023, mientras que las acciones de energía escalaron ya que los inversores asimilaban las últimas noticias sobre el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

El índice S&P 500 subió un 0.63% a 4,335.85 unidades.

El índice Nasdaq Composite ganó un 0.4% a 13,485,24 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0.60% a 33,607.41 unidades.

Cierre de bolsas hoy 9 de octubre 2023 en México

|FIA

¿Cómo cerró el dólar hoy 9 de octubre 2023?

El dólar subió lunes 9 de octubre 2023 frente al euro, en un movimiento de búsqueda de seguridad mientras los enfrentamientos entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás hacen temer que el conflicto se extienda más allá de Gaza, pero descendió frente a otras monedas importantes.

¿Cómo está el dólar en Banco Azteca?

El precio del dólar en México cerró la jornada de este lunes 9 de octubre 2023 en $17.00 pesos la compra y se vende en $18.05 pesos en ventanilla bancaria en Banco Azteca .

Cierre de bolsas hoy 9 de octubre 2023 en México|FIA

¿Cuál es el precio actual del barril de petróleo?

El precio del crudo se disparaba hasta en un 4% el lunes 9 de octubre 2023,, recuperándose de parte de las fuertes pérdidas de la semana pasada, ya que los enfrentamientos militares entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás avivaron el temor a un conflicto más amplio que podría golpear los suministros en Oriente Medio.

Precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) avanzó 3.59 dólares a 86.38 billetes verdes por barril.

Precio del petróleo Brent escaló 3.57 dólares a 88.15 billetes verdes por barril.