Cine mexicano se fortalece: incentivos fiscales buscan impulsar la industria cinematográfica

¿De regreso a la Época de Oro? Con el objetivo de proteger e impulsar la industria cinematográfica nacional, se anunció el Plan Integral de Apoyo al Cine Mexicano, una estrategia que responde a demandas históricas del sector para fortalecer la producción audiovisual.

El plan contempla diversas acciones, comenzando con un incentivo fiscal del 30% al impuesto sobre la renta (ISR) para quienes produzcan películas en territorio nacional.

Este estímulo pretende atraer más proyectos audiovisuales, incrementar la inversión y generar empleos directos e indirectos en el sector creativo.

¿En qué consisten los incentivos al cine nacional?

Además del incentivo fiscal del 30% para producciones de casa, también se contempla la obligatoriedad de la proveeduría nacional en al menos 70% de cada proyecto, una demanda clave del gremio.

Además, se establece la participación de una casa productora mexicana, evitando que las filmaciones extranjeras operen de forma aislada. Esto a su vez garantiza que los beneficios económicos se queden en el país.

"Esto en términos reales significa que vamos a tener más proyectos filmados en México, más trabajo para estudios y casas de producción nacional, porque tiene que haber una casa productora mexicana, no es solamente que vengan las empresas extranjeras a filmar" apuntó Claudia Curiel, Secretaria de Cultura.

Artistas apoyan el impulso al cine mexicano

Otro eje clave del programa es el fortalecimiento de la formación cinematográfica, con el aumento en el cupo de las escuelas de cine y producción audiovisual.

Esta medida busca capacitar a más técnicos, creativos y especialistas del ramo, respondiendo al crecimiento esperado de la industria. De acuerdo con las autoridades, este incremento permitirá consolidar una base sólida de talento mexicano.

El anuncio fue bien recibido por figuras del cine nacional e internacional. La actriz mexicana nominada al Oscar, Salma Hayek, celebró la iniciativa y resaltó las ventajas competitivas del país.

"A partir de este apoyo no tenemos comparación, no hay país en el mundo, que tenga la diversidad ecológica, la belleza, aqui no hay todo. No existe otro país que tenga lo que nosotros..." indicó la actriz y productora mexicana.

Por su parte, la productora mexicana Inna Payán consideró que el plan ayudará a generar más empleos, fortalecer la infraestructura cinematográfica y evitar que producciones nacionales migren a otros países.

