Cines advierten que “Lightyear” contiene “ideología de género”

En cines de Guatemala lanzaron un mensaje a todas las personas que querían entrar al estreno de "Lightyear", donde les advertían que la película contenía “ideología de género”.

Aunque "Lightyear" era una de las cintas más esperadas este año, su estreno se vio opacado por la homofobia, debido a que en la película hay una escena de un beso entre dos mujeres.

Por ello, la película fue prohibida en 14 países, donde acusaron que la película “viola las normas de contenido de los medios de comunicación”. Cabe resaltar que la cinta fue prohibida en países del Medio Oriente, donde las relaciones entre personas del mismo sexo estan penalizadas.

Por un besito, en Cinema Bistro (Guatemala) pusieron una advertencia para quienes quieran ver 'Lightyear' porque «contiene escenas con 'ideología de género'».💩🤦#Lightyear pic.twitter.com/qk27lli4po — Homosensual 🏳️‍🌈 (@SoyHomosensual) June 17, 2022

Y la polémica continúa con la película "Lightyear", pues el día de su estreno se viralizó una imagen en redes donde se ve un cartel de la película pero con la leyenda “Advertencia: contiene escenas con ideología de género”.

Lo que generó opiniones encontradas entre los internautas, pues algunos calificaron el letrero como “homofóbico” y señalaron que las personas del mismo sexo también tienen derecho a ser representados en las películas.

Mientras que otros aplaudieron que los cines pusieran una advertencia para que cada persona pudiera decidir si ver o no la película de "Lightyear".

Productor de ‘Lightyear’ llama retrógrados a países que la censuraron

Galyn Susman, director de la cinta "Lightyear", dijo que sabía que la censura podía suceder, sin embargo, dijo que decidió no cambiar el guión de la cinta por “un puñado de países con puntos de vista retrógrados”.

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Y no se pierdan el estreno de #Lightyear, este 16 de junio solo en cines. pic.twitter.com/jJTYIzVr8f — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) June 10, 2022

Las audiencias de todo el mundo árabe se dividieron por la decisión de prohibir la proyección de la película animada de Walt Disney-Pixar "Lightyear" en los cines, porque presenta personajes en una relación del mismo sexo.

Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Líbano y al menos otros 10 países no mostrarán la película sobre la representación del mismo sexo.

La película presenta a Chris Evans como la voz de "Buzz" y Uzo Aduba como "Alisha Hawthorne". El personaje de Aduba está en una relación con otra mujer, a quien besa en la película.

