Ellos son lo civiles que están en el espacio en la misión AX-2

La misión Ax-2 es un proyecto particular de Axiom Space en colaboración con la NASA y Space-X en donde cuatro tripulantes fueron al espacio para realizar experimentos científicos en la Estación Espacial Internacional.

La misión Ax-2 es muy peculiar porque en ella viajan tres civiles que pudieron pagar por su viaje al espacio. Solo la comandante da la misión Peggy Whitson, de 63 años es una astronauta estadounidense que solía trabajar para la NASA. Para los otros tres miembros de la tripulación, la misión Ax-2 supone su primer viaje espacial.

Ax-2 is go for launch pic.twitter.com/GJZDES7HN4 — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2023

Otro de los tripulantes es el civil John Shoffner de 67 años, un empresario y piloto aviador estadounidense. También viajan los dos especialistas Ali Alqarni y Rayyanah Barnawi, que además de ser miembros inaugurales del programa espacial saudí seguirán los pasos del príncipe Sultan bin Salman Al Saud, el primer nacional de ese país que voló al espacio cuando en 1985 integró una misión a bordo de un transbordador de la NASA.

Rayyanah Barnawi hizo historia por ser la primera mujer saudí en viajar al espacio. Ella está especializada de células madre. Desde hace nueve años se desempeña como Técnica de laboratorio de investigación para el Programa de Reingeniería de Células Madre y Tejidos en el Hospital y Centro de Investigación Especializado King Faisal Riad, Arabia Saudita.

“Me siento muy honrada y feliz de representar todos los sueños y todas las esperanzas de todas las personas en Arabia Saudita y todas las mujeres en casa”. Rayyanah Barnawi.

Los astronautas permanecerán en la estación durante más de una semana antes de regresar a la Tierra y realizarán unos 20 experimentos en la Estación Espacial Internacional. Uno de ellos prevé estudios del comportamiento de las células madre en gravedad cero.

Misión AX-2

La misión AX-2 DE Axiom Space contribuye a la meta que tienen de construir una estación espacial comercial en la órbita terrestre baja, y así aprovechar "los beneficios de la micro gravedad para mejorar la vida en la Tierra".

La misión Ax-2 despegó con éxito este domingo desde Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional, propulsada por un cohete reutilizable Falcon 9 y con una cápsula Dragon en su cúspide, ambas fabricadas por SpaceX.

Despegó a la hora prevista, las 17:37 h local desde una plataforma del Centro Espacial Kennedy, en Florida, con sus 4 tripulantes a bordo. Tras 18 horas de viaje, la cápsula se acopló adecuadamente a la Estación Espacial Internacional. Los cuatro tripulantes fueron recibidos por los miembros de la Expedición 69 a bordo del laboratorio orbital. Se espera que después de realizar una serie de experimentos científicos y biológicos enfocados en células madre y el cáncer de mama, los tripulante regresen a la tierra el 30 de mayo.

