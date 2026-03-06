Cártel de Sinaloa y CJNG; de los laboratorios clandestinos al entrenamiento con drones en Ucrania

Mientras la comunidad internacional observa con horror la guerra de desgaste entre Rusia y Ucrania, un fenómeno silencioso se está documentando en las trincheras del país gobernado por Volodimir Zelenski y está relacionado con dos de los cárteles más peligrosos del mundo: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con una investigación realizada por el periodista polaco Gregory Priolon, el conflicto por la soberanía europea se ha convertido en el escenario de un "perfeccionamiento táctico" para los cárteles mexicanos, transformando las fronteras en disputa en el "laboratorio" de una guerra asimétrica más avanzada del mundo.

Priolon, quien ha seguido de cerca la actividad de combatientes extranjeros en la región, asegura que sicarios y exmilitares vinculados al crimen organizado están utilizando el suelo europeo para aprender las artes de la guerra del siglo XXI.

¿Armas por paquetería?

Asimismo, el periodista de Intelligence Online advierte que los componentes para fabricar drones de guerra se adquieren fácilmente en plataformas globales de comercio electrónico en un vacío legal absoluto, dejando en claro que el crimen también viaja por paquetería ante los ojos de las autoridades.

De acuerdo con sus hallazgos, los repuestos que conforman esas armas llegan directamente a las casas de seguridad mediante mensajería convencional, ya que no existen regulaciones en Asia, América o Europa que identifiquen estos motores o controladores de vuelo como armamento potencial.

Crédito: Gregory Priolon / Siete mexicanos habrían sido identificados en Ucrania con nexos con cárteles mexicanos|Gregory Priolon

Entrenamiento del CJNG en Europa: un salto tecnológico

Durante una conversación que sostuvo el equipo de Azteca Noticias con el periodista de investigación, explicó que el interés de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en el conflicto no es ideológico, sino puramente técnico.

El periodista destaca que el objetivo primordial de estos grupos es el adiestramiento avanzado con drones Kamikazes FPV (First Person View), una tecnología que ha redefinido el campo de batalla moderno.

"Son armas disruptivas", explica Priolon en la entrevista. "Un pequeño dron de apenas 600 dólares, construido con piezas accesibles en cualquier portal de internet, es capaz de destruir un helicóptero Black Hawk o un tanque de guerra de última generación".

Según el periodista, los cárteles buscan dominar tres niveles estratégicos mediante este entrenamiento de cárteles en Europa: el ataque kamikaze para aniquilar patrullas, la vigilancia de perímetro para monitorear movimientos militares en México y el espionaje táctico para infiltrarse en centros de inteligencia.

¿Quiénes se están entrenando en Ucrania?

La investigación de Priolon apunta a que la inteligencia ucraniana (SBU) ya ha detectado la presencia de al menos siete elementos vinculados directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa.

Entre ellos, el periodista identifica a cuatro exmiembros de las Fuerzas Especiales de Colombia y otros con pasado en unidades de élite mexicanas, quienes han aprovechado el conflicto bélico que se vive en las fronteras de Ucrania para hacerse pasar como voluntarios y así poder acceder al campo de batalla.

Estos elementos actúan como "esponjas" de conocimiento en el frente, absorbiendo tácticas de guerra electrónica y resistencia urbana que luego son exportadas.

La logística descrita por el periodista detalla una red de supuestas empresas de seguridad privada que operan en ciudades como Cali y Buenaventura que reclutan a estos operativos bajo la fachada de "contratistas de seguridad" y luego son ofrecidos a los cárteles mexicanos como elementos ya experimentados.

El periodista polaco señala que la entrada constante de miles de personas a través de las fronteras con Hungría, Polonia, Rumania y Moldavia permite que estos personajes entren y salgan del país sin ser detectados por los controles de seguridad convencionales de Ucrania.

Una vez concluida la fase de aprendizaje en las trincheras de Ucrania, Priolon advierte que la red se expande hacia la retaguardia europea, señalando a Polonia como el enclave estratégico.

"Es sumamente fácil para los sudamericanos obtener visas y establecerse en Polonia, para expandir los tentáculos del crimen organizado", afirma el periodista, resaltando que la organización criminal aprovecha la infraestructura de call centers en español como fachada.

El reporte de Priolon vincula esta expansión del crimen con el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo cerca de la frontera alemana durante el año 2025, supuestamente operados por el Cártel de Sinaloa.

Según su análisis, el uso del espacio Schengen, una zona de libre circulación que abarca 29 países europeos, permitiendo viajar entre ellos sin controles fronterizos internos, representa una vía libre para estas células e inundar el mercado europeo, eliminando los riesgos del transporte transatlántico y maximizando ganancias ilegales y conexiones con redes de suministro en Asia.

Caída de "El Mencho" permite ver uso de drones del CJNG

Luego de que elementos federales en México realizaron un operativo coordinado con la inteligencia de Estados Unidos para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien resultó abatido en la acción, el estado de Jalisco se cimbró por actos del crimen organizado.

Diversos metrajes mostraron la fuerza del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues durante los enfrentamientos se les vio utilizando armamento de uso militar e incluso drones industriales, utilizados para monitorear y atacar a los efectivos por aire.