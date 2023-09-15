“La esperanza nos une": Claudia Sheinbaum comenzará gira el próximo domingo en Michoacán

La coordinadora del Comité de la Cuarta Transformación de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, dio a conocer la fecha en la que comenzará su gira rumbo a las elecciones 2024 por toda la República Mexicana.

A través de una conferencia de medios junto al dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la gira tiene como objetivo seguir sumando apoyo al Movimiento que comenzó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Para enfrentar esta tarea de proceso de promoción y defensa del voto, ya que es el momento de unidad para el 2024. Ganar no solo la presidencia de la República, sino también la mayoría en el Congreso de la Unión para que las reformes que requieran el segundo piso de la cuarta transformación, como lo ha llamado la doctora, sea posible", señaló Mario Delgado.

Comenzamos conferencia de prensa con el presidente de nuestro partido @mario_delgado .https://t.co/PmLbov4frh — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 15, 2023

¿Cuándo comenzará la gira de Claudia Sheinbaum?

Sheinbaum confirmó que ella comenzará una gira por todos los estados del país, en sus ciudades capitales o bien las ciudades más importantes de cada entidad, este domingo a las 11:00 horas en Michoacán.

"Iniciamos esta gira y tiene un nombre, si me permite el presidente del partido, le vamos a llamar 'La esperanza nos une' a este recorrido por todo el país", señaló.

Al ser cuestionados sobre la candidata presidencial del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, Mario Delgado aseguró que Morena tiene una gran organización por todo el país, una maquinaria bien aceitada de la cual "aún no han visto nada"; sin embargo, dice que no se van a confiar.

Además, aseguró que la morenista tiene preferencia entre la ciudadanía de arriba del 50%. Por su parte, Sheinbaum comentó:

"Ellos son el pasado, ellos son el PRI ellos son el PAN, ellos y ellas ¿Cómo van a dar ellos una esperanza?, ellos son un modelo que ya mostró que lo único que generó es violencia, desigualdad, pobreza, corrupción, en cambio, nuestro movimiento lo que representa la esperanza".