Claudia Sheinbaum se reúne con miembros del Parlamento de Reino Unido

Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió este lunes con miembros del Parlamento de Reino Unido.

El viejo Palacio de ayuntamiento se conversó sobre la Estrategia de Seguridad de la Ciudad de México; los esfuerzos que se han realizado para enfrentar el cambio climático; los avances en materia de protección y atención a mujeres víctimas de violencia y el reconocimiento de derechos a grupos vulnerables, así como de las oportunidades de inversión extranjera en la capital.

En el encuentro, que se realizó en la Biblioteca del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, estuvieron presentes los diputados del Partido Laborista, Dan Carden y Wayne David; del Partido Conservador, Matt Vickers y Alicia Kearns; por el Partido Nacional Escocés, Lisa Cameron. Así como las miembros de la Cámara de Lores, baronesa Bonham-Carter de Yarnbury y baronesa, Jean Elizabeth Coussins; la gerente de proyectos internacionales de la Unión Interparlamentaria del Grupo Británico, Holly Sloan; el embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Excmo. Sr. Jon Benjamin; y el jefe de política interna de la Embajada de Reino Unido en México, Ricardo Solano.