Campañeando: Sheinbaum receta su “estate quieto” a consejeros del INE

Por segundo día consecutivo, la Doctora Sheinbaum le recetó su “estate quieto” a los consejeros del INE: “Que yo sepa el INE no es juez, no es legislador, pero emitió medidas cautelares… El argumento es que hay mucha gente en los eventos de Claudia... Nosotros la verdad no somos responsables de que en eventos de otros partidos políticos asistan como 30, 40 o 50 personas”.

Entonces Mario Delgado la vio venir y no la dejó pasar: “Nuestro movimiento crece y crece todos los días y eso es algo que ninguna medida cautelar de la autoridad electoral va a poder detener”.

Y mientras Morenistas hacen rondas de sombra con la autoridad electoral, la “Señora X” se reunió con mujeres a las que aseguró que defendería con toda la fuerza de su huipil al Poder Judicial: “Quitarle el dinero al Poder Judicial no tiene que ver con faltante, tiene que ver con un ataque directo al Poder Judicial... Entonces vamos a defenderlo ahora que venga el Senado”. Y es que en tiempos electorales, todo mundo jala agua para su molino político.