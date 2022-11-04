La “cláusula anti Piqué": Una nueva ley española que vincularon con su retiro

El mundo del fútbol recibió la repentina noticia de que Gerard Piqué se retirará del fútbol profesional este mismo fin de semana, cuando dispute su último partido con el FC Barcelona ante el Almería y concluya una muy exitosa carrera en el balompié mundial; sin embargo, el anuncio tuvo un giro importante al vincularse con una reforma a la Ley del Deporte en España.

Esta modificación, aprobada por el Pleno del Congreso español el mismo día en que se anunció el retiro de Gerard, incluye un rubro conocido popularmente como la “Cláusula Piqué”, pues la figura del futbolista y sus negocios extra cancha fueron clave para la modificación al artículo 47.

¿Qué dice la “Cláusula Piqué” en la nueva Ley del Deporte?

De acuerdo con la reforma presentada por el Congreso, esta modificación al artículo 47 fue promovido por Javier Merino, del Grupo Popular, quien impulsó que la nueva Ley del Deporte incluyera el mandato de que, “para la organización de las actividades y competiciones deportivas oficial de ámbito estatal, no se podrá establecer relación comercial con un jugador en activo susceptible de participar en las mismas”.

Gerard Piqué presume con orgullo su faceta como empresario en España|@3gerardpique

Esto fue reconocido como la “Cláusula Piqué” debido a que su empresa, Kosmos, tuvo una relación directa con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la que el propio Gerard dirigió las negociaciones con el presidente Luis Rubiales para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Kosmos, la empresa propiedad de Gerard Piqué, fue la encargada de gestionar las negociaciones para que el Gobierno de Arabia Saudita, mediante el Ministerio de Deportes, acogiera el nuevo formato del mini torneo, por el que cobraría una millonaria comisión por cada edición disputada.

La modificación al artículo impide que un futbolista en activo, capaz de disputar este tipo de competencias, también pueda tener negocios vinculados con el mismo torneo, al tratarse de un acto con ética dudosa, por lo que Piqué podría tener implicaciones legales que lo perjudiquen personal y profesionalmente.

El hecho de que Piqué haya anunciado su retiro el mismo día en que la reforma fue aprobada, provocó todo tipo de comentarios en redes sociales; sin embargo, con su despedida anticipada, el campeón del mundo en el 2010 podrá continuar con sus actividades empresariales.

