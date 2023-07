Clausuran taquería luego de darse a conocer agresión en Nuevo León

Durante la noche de lunes fue clausurada la Taquería Orinoco, esto luego de que se diera a conocer mediante un video la agresión contra un empleado ocurrida en septiembre del 2022 en San Pedro, Nuevo León, en el video se aprecia como un cliente le pide a un empleado que acuda a su mesa y de manera súbita lo empieza a agredir y lo toma del cuello para azotar su cabeza sobre la mesa, durante la agresión se aprecia que una patrulla de la policía de San Pedro, circula por la calle e incluso el oficial a cargo de la unidad se detiene y aunque se percata de la agresión, no interviene y se retira.

Clausuran taquería luego de darse a conocer agresión contra un menor

Tras lo ocurrido se realizó una visita al establecimiento por parte de la Secretaría del Trabajo, dio a conocer que se encontró un abuso hacia un menor de edad, quien pese a que solicitó los videos para interponer la denuncia, la empresa hizo caso omiso para apoyar a su empleado, esto fue lo que comentó Blas Escamilla, Director de Inspección de Secretaría del Trabajo:

” Por violencia a un trabajador que es menor de edad cuenta con 16 años, no cuenta con su seguro algo que es muy delicado estuvimos realizando la inspección requerida lo que es salarios y lo que es seguridad nos dimos cuenta que la empresa no apoyó a este mesero Así que procedemos a las clausura “

Taquería donde ocurrió agresión tiene inconsistencias

Durante la inspección a la Taquería Orinoco tiene inconsistencias laborales con sus empleados, entre ellas que no contaban con seguridad social, además el establecimiento no contaba con la medida de seguridad necesarias para operar como: plan de contingencia, señalización, lámparas de emergencia y extintores, lo cual ponen en riesgo la seguridad de las y los trabajadores.

El abogado del menor José Alberto Valdés, también se pronunció respecto al caso:

” Cuando fueron los hechos sufrió heridas en el ojo derecho heridas en ambos pómulos de la cara El habló con los dueños habló con el supervisor el pidió de su ayuda para que estos videos fueron proporcionados a él para que pudiera ´poner la denuncia correspondientes a los que fue un caso omiso por parte de ellos ya que no quisieron apoyarlo que lo dejara pasar que ya no estuviera viendo los videos que no se los iban a dar hasta que lo movieron a otra sucursal El sufrió mucho porque no se sintió apoyado por la empresa “

¿Que pasó con el agresor del menor?

El presunto agresor está identificado por las autoridades como Francisco Morales Primo, el se desempeña como gerente de un bar ubicado frente a la misma taquería, el sujeto se sabe que se encontraba en estado inconveniente y sin motivo alguno atacó al menor causándoles diferentes heridas en el rostro y partes de su cuerpo.

Por este suceso la Fiscalía General de Justicia abrió una investigación, en tanto que el ayuntamiento de San Pedro, Nuevo León también realizará las indagatorias correspondientes para saber quien o quienes fueron los elementos que hicieron caso omiso a lo ocurrido, aquí las palabras del alcalde San Pedro Miguel Treviño:

” Este video es del 2022, en ese momento no hubo ningún reporte ni por parte de la policía, ni por parte de la persona agredida, ni por parte de algún ciudadano testigo inmediatamente al ver el video de hoy nos hemos puesto a buscar todos nuestros registros para saber que pasó , lo primero que quiero decirte es que en San Pedro que un policía sea testigo de algo como esto y no actúe ni reporte a sus superiores en causa de baja inmediata “