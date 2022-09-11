Clima en México el 11 de septiembre: lluvias en casi todo el país

El clima en México para el 11 de septiembre pronostica lluvias torrenciales puntuales en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como puntuales intensas en Guerrero, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Habrá lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Quintana Roo y puntuales Fuertes en Tamaulipas para este 11 de septiembre. Lluvias puntuales fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Además un frente frío se localizará cerca de la frontera norte de México, por lo que se prevé que su masa de aire frío refuerce la probabilidad de lluvias en el noreste, oriente y sureste del país.

El clima para el 11 de septiembre descenderá ligeramente sobre entidades del norte noreste y oriente de México.

Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico.

Clima en CDMX y Edomex: clima nublado el 11 de septiembre

Para el 11 de septiembre en el Valle de México se espera un clima con cielo nublado, bancos de niebla y lloviznas dispersas en zonas altas al amanecer. Por la tarde, prevalecerán condiciones de cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 23 a 25°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 19 a 21 °C.

Clima en Nuevo León: chubasco el 11 de septiembre

Para el 11 de septiembre se espera un clima con intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Zacatecas, Aguascalientes. Asimismo se espera un clima matutino fresco y frío en zonas serranas, pero caluroso en la tarde.

Clima en Quintana Roo: lluvias puntuales el 11 de septiembre

Para la península de Yucatán se espera un 11 de septiembre nublado con lluvias puntuales intensas en Campeche y Yucatán. Además de muy fuertes en Quintana Roo, todas con descargas eléctricas.

Pronóstico de lluvias en México el 11 de septiembre

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Guerrero, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Puebla y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Intervalos de chubascos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.