Clima en México el 16 de octubre: Se espera nuevo frente frío

El clima en México para el 16 de octubre pronostica el ingreso de un nuevo frente frío sobre la frontera norte del país, que provocará bajas temperaturas. También se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y puntuales fuertes en Chihuahua, acompañadas de descargas eléctricas.

Se esperan chubascos con posibles descargas eléctricas en Sonora y Nuevo León, además de lluvias aisladas en Tamaulipas para el domingo 16 de octubre. Habrá torbellinos o tornados en el norte de Chihuahua y Coahuila.

Para el sur del país, se espera un clima con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca y puntuales fuertes en el centro y sur de Veracruz, acompañadas de descargas eléctricas; además de chubascos con posibles descargas eléctricas en Tabasco y los estados de la Península de Yucatán.

Para el domingo, se pronostica cielo medio nublado por la tarde, con probables #Lluvias ligeras en zonas de la #CDMX y fuertes en áreas del #EdoMéx ☔️.#Pronóstico para 72 h en la Zona Metropolitana del #ValleDeMéxico ▶️https://t.co/ornurRZBv6 pic.twitter.com/KKWfjdvo5c — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2022

El clima en México continuará siendo lluvioso en el Estado de México, Michoacán y Guerrero; chubascos en Jalisco, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla, incluyendo al Valle de México; y lluvias aisladas en Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit.

Sin embargo se pronostican temperaturas vespertinas cálidas en los estados costeros del Océano Pacífico, Golfo de México y la mayor parte de los estados del norte y centro de México para este domingo 16 de octubre.

Clima en CDMX y Edomex: posibles lluvias el 16 de octubre

Para el domingo 16 de octubre en el Valle de México se pronostica un ambiente fresco al amanecer, por la tarde prevalecerá el cielo medio nublado a nublado con posibilidad de lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

En la Ciudad de México habrá una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 25 a 27°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 21 a 23 °C.

Clima en Nuevo León: chubascos el 16 de octubre

El clima en Nuevo León pronostica que el 16 de octubre habrá chubascos, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y puntuales muy fuertes en Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin lluvias en Aguascalientes.

Clima en Quintana Roo: día nublado el 16 de octubre

Para el 16 de octubre se espera un cielo medio nublado a nublado a lo largo del día, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronostico de lluvias en México el 16 de octubre

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Coahuila, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Veracruz.

Intervalos de chubascos: Sonora, Nuevo León, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Morelos.