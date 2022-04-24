Clima en México el 24 de abril: lluvias en el norte del país

El clima para este 24 de abril en México prevé que el frente frío 44 se extienda con características de estacionario sobre el norte del país, que además interectuará con una línea seca sobre Coahuila originando lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible granizada.

También canales de baja presión prevalecerán sobre el centro, oriente y sureste de México este 24 de abril, que en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe generarán un clima con chubascos vespertinos y lluvias puntuales fuertes.

En el resto de México se espera que el clima sea caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas arriba de los 35 grados centígrados este 24 de abril.

Clima en CDMX y Edomex: probabilidad de lluvias para el 24 de abril

Para el Valle de México se pronostica un clima templado al amanecer, con condiciones de cielo medio nublado a nublado por la tarde de este 24 de abril. Hay probabilidad de lluvias fuertes en la Ciudad y Estado de México acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Este 24 de abril se pronostica en la Ciudad de México una temperatura mínima de 13 a 15°C y una máxima de 26 a 28°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 7 a 9°C y máxima de 22 a 24°C.

Clima en Nuevo León: cielo nublado para el 24 de abril

El clima en Nuevo León prevé un cielo medio nublado la mañana de este 24 de abril con lluvias en la tarde, además de viento de dirección variable de 15 a 30 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y posibles torbellinos.

Clima en Quintana Roo: Chubascos para el 24 de abril

Este 24 de abril se pronostica un clima con cielo parcialmente nublado en la mañana y nublado por la tarde con chubascos acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se espera ambiente matutino templado y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento del este con rachas de 50 a 60 km/h.

Pronóstico de lluvias en México el 24 de abril