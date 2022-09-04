Clima en México el 4 de septiembre: ciclón “Javier” provocará lluvias

El clima en México para el 4 de septiembre pronostica chubascos en la península de Baja California por el ciclón post-tropical “Javier” que se localiza al oeste de la costa occidental.

El monzón mexicano también ocasionará lluvias fuertes con posibles granizadas en el noroeste del país, principalmente en Chihuahua, Sinaloa y Durango. Así como chubascos en Sonora.

Además, un posible ciclón tropical se localizará al suroeste de las costas de Guerrero y una vaguada monzónica en las costas del pacífico sur y central de México, ocasionará lluvias lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero y Oaxaca; puntuales intensas en Michoacán; puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima; puntuales fuertes en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Morelos e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

Habrá condiciones para #Chubascos en la #CDMX y #Lluvias fuertes en el #EdoMéx durante esta noche. Podrían acompañarse de #DescargasEléctricas y #Granizo. En la mañana del domingo se esperan bancos de #Niebla y ambiente fresco. Más información en https://t.co/ornurRZBv6 pic.twitter.com/1xr60MMZ2L — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2022

Pero el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso continuará sobre entidades del noroeste y noreste de México este 4 de septiembre, así como en el litoral del océano pacifico y la Península de Yucatán, donde se esperan temperaturas mayores a 40°C.

Clima en CDMX y Edomex: lluvias para el 4 de septiembre

Para el Valle de México se pronostica un clima con cielo nublado, ambiente fresco, bancos de niebla y lloviznas al amanecer para este 4 de septiembre. Para la tarde, se hay probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos y lluvias muy fuertes.

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 21 a 23°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 19 a 21 °C.

Clima Nuevo León: lluvias puntuales el 4 de septiembre

Para el 4 de septiembre se espera un clima con lluvias puntuales intensas en Coahuila y Nueva León. Viento de componente este de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 50 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Clima en Quintana Roo: chubascos para el 4 de septiembre

El clima en Quintana Roo para el 4 de septiembre pronostica lluvias con chubasco y descargas eléctricas. También se espera un ambiente templado a cálido por la mañana y caluroso por la tarde.