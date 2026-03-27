¿Irás al partido? Así será el clima en el México vs. Portugal

El silbatazo inicial no será lo único que marque el ritmo de la noche: el clima también quiere jugar su propio partido en la Ciudad de México. De cara al esperado duelo entre México vs. Portugal, las autoridades capitalinas ya encendieron las alertas, no por el marcador, sino por lo que podría caer del cielo.

Clima para el México vs. Portugal ¿Lluvia o calor?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó un aviso especial por las condiciones previstas para este sábado 28 de marzo, justo cuando el balón ruede en el sur de la capital. El encuentro, programado a las 19:00 horas en el Estadio Azteca —ahora conocido como “Estadio Banorte”—, marcará además la reinauguración del recinto rumbo al Mundial de 2026.

Sin embargo, más allá del espectáculo futbolístico, el clima apunta a convertirse en un factor clave durante la jornada.

#AvisoEspecial sobre condiciones meteorológicas en @Alcaldia_Coy por evento deportivo el sábado 28 de marzo de 2026.



Para la tarde y noche, se prevén rachas de viento de 55 km/h, acompañadas de lluvias ligeras breves durante el evento.



Por la tarde-noche, se espera descenso de… pic.twitter.com/HW3xJXOSzC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026

Lluvias, viento y frío: el combo de la noche para este 28 de marzo

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias ligeras pero intermitentes durante el desarrollo del partido. No será un aguacero constante, pero sí lo suficiente para incomodar a los asistentes y modificar el ambiente en las gradas.

A esto se suman rachas de viento que podrían alcanzar entre 45 y 55 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de caída de objetos, lonas o incluso ramas en zonas cercanas.

En cuanto a la temperatura, el panorama también apunta a un descenso: se prevé que oscile entre los 11 y 16 grados Celsius, con un ambiente fresco y cielo mayormente nublado en la alcaldía Coyoacán, donde se ubica el estadio.

Autoridades piden acudir abrigados al México vs. Portugal

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado directo a los aficionados que planean asistir. La recomendación principal es clara: no subestimar el clima.

Se sugiere acudir bien abrigado, especialmente para evitar cambios bruscos de temperatura. También es importante cubrir boca y nariz para reducir la exposición al aire frío, así como portar impermeables.

Además, se pide extremar precauciones ante posibles riesgos como la caída de estructuras frágiles o el desprendimiento de objetos por el viento. Durante las lluvias, es fundamental mantenerse alejado de postes y cableado eléctrico.

