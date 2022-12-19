Propone CNDH a investigador y ama de casa para seleccionar consejeros INE

Ciudad de México. Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó a la Cámara de Diputados su propuesta para integrar el Comité Técnico de Evaluación que participara en el proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del INE.

Las dos propuestas de son: María del Socorro Puga Luévano, actualmente jubilada y ama de casa, en tanto Ernesto Isunza Vera, es investigador del Conacyt, nivel 3.

En su escrito dirigido al presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, la titular de la CNDH destacó: “he tenido a bien designar a las siguientes personas como integrantes del Comité de Evaluación, el cual tendrá a su cargo la enorme responsabilidad de participar en el proceso de renovación de cuatro personas consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), de gran trascendencia para la vida político-electoral del país. Ambos ciudadanos mexicanos que no solo cumplen con los requisitos de ley sino adicionalmente con otros más, que impusimos en esta Comisión Nacional para garantizar la imparcialidad, objetividad e independencia, indispensables para el desempeño de sus funciones”.

¿Quiénes son los ciudadanos propuestas por la CNDH?

Según el curriculum que la propia CNDH envió a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, María del Socorro Puga Luévano tiene estudios universitarios con carrera trunca del séptimo semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En su experiencia laboral figura el desempeño de diversos cargos en el IMSS desde 1987 como auxiliar de Servicios de Intendencia a 2011 como jefe de Oficina de Plantillas de Personal de Confianza “B”. También se señala que cuenta con certificación de Goya de la Risa y de Coach PNL.

¿ESCÁNDALO? 🗳️



La titular de la #CNDH, @RosarioPiedraIb, propuso a Ernesto Isunza Vera, investigador, y a María del Socorro Puga Luevano, jubilada y ama de casa, para que elijan a los nuevos Consejeros del #INE.



El problema es que Luevano es militante activa de #Morena. pic.twitter.com/QksmCfCg5W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 19, 2022

Por su parte, Ernesto Isunza Vera, actualmente se desempeña como profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Golfo.

También es miembro del Sistema nacional de Investigador nivel 3 del Conacyt e investigador asociado del Centro e Estudios de la Metrópoli/ Centro Brasileño de Análisis y Planeación, así como, responsables institucional del Programa Especial del CIESAS, “Ciudadano, Construcción y Articulación de lo Público”, entre otros cargos.

INAI enviará su propuesta de dos integrantes

Ahora solo falta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales envié su propuesta de dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación que participaran en el proceso de selección de cuatro nuevos consejeros del INE.

La fecha límite que tiene el INAI es el próximo miércoles 21 de diciembre.

La Cámara de Diputados nombra a tres, con lo que el Comité Técnico estará integrado por 7 personas y que, a decir del acuerdo se contempla: “los integrantes del Comité Técnico de Evaluación deberán ser personas de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales, en todos los casos, en los últimos cuatro años previos a la designación a la que se refiere la presente convocatoria”.