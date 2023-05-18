Consejo Nacional Electoral de Ecuador confirmó elecciones generales en 90 días

La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, confirmó que las elecciones legislativas y presidenciales se realizarán en 90 días (3 meses).

Según la normatividad, se convoca a elecciones anticipadas en siete días y se realiza el proceso en 90 días. La presidenta del CNE dijo que este proceso será "eficiente y transparente" para fortalecer la democracia, en medio de un contexto político inédito.

''En este contexto político inédito, corresponde a la función electoral asumir un nuevo reto, un reto que tiene que ver con el cumplimiento de un calendario electoral que debe enmarcarse en los términos de la Constitución y la Ley. Es decir, convocar elecciones anticipadas en siete días y llevar a cabo el proceso en 90 días.” Diana Atamaint / Presidenta CNE

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió por decreto la Asamblea Nacional. Al convocar elecciones anticipadas, Lasso se adelanta a un intento de los políticos de la oposición de destituirlo.

Policías y militares ataviados con equipos antidisturbios custodiaban el edificio de la Asamblea Nacional desde detrás de barricadas en la capital, Quito, sin permitir el acceso a nadie luego del anuncio de la disolución de la AN y las elecciones anticipadas.

Los políticos de la oposición querían destituir a Lasso, sin esperar las elecciones anticipadas, por las acusaciones de que hizo caso omiso de las advertencias de malversación relacionadas con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, acusaciones que el presidente de Ecuador niega.

La agitación en Ecuador y las nuevas elecciones es el último episodio de volatilidad en una región que vio cómo el ex Presidente de Perú, Pedro Castillo, era destituido en un juicio político en diciembre y arrestado tras intentar disolver el Congreso.

🔴Autoridades de la Función Electoral 🇪🇨 informaron que las áreas técnicas del CNE trabajan en el Plan Operativo, matriz de riesgos y contingencias, directrices y presupuesto de las Elecciones Presidenciales y Legislativas 2023.



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¿Qué más dijo la presidenta del CNE sobre las elecciones?

Diana Atamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, ratificó que "su compromiso de llevar adelante unas elecciones eficientes y transparentes. El proceso electoral requiere que todos los actores involucrados anhelen esfuerzos para dar mayor tranquilidad al país y, sobre todo, que este nuevo momento que vive el Ecuador fortalezca cada vez más nuestra democracia.''

Además, cuestionó la razón por la que el presidente, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y convocó las elecciones generales: ''Llega en la parte resolutiva a decir que disuelvo el Parlamento por crisis interna y malestar social. No es compatible el fondo, la motivación con la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Constitucional, ante diversas actuaciones de calidad inconstitucional con medidas cautelares, debe pronunciarse y exigimos que se pronuncie inmediatamente."

Y concluyó diciendo que: "Es un asunto de interés nacional, no para que los legisladores regresen a la Asamblea Nacional como producto del voto popular, sino para que se respete el Estado de Derecho. La institucionalidad y el artículo 148 de la Constitución han sido manoseados ¿por quién? Por el Presidente de la República."

Guillermo Lasso no es el único presidente en América Latina que enfrentó una destitución. Este mismo escenario se repitió con Lucio Gutiérrez (expresidente de Ecuador en 2005), Fernando Lugo (expresidente de Paraguay en 2003), Dilma Rousseff (expresidenta de Brasil en 2016), Martín Vizcarra (expresidente de Perú en 2020) y Pedro Castillo (expresidente de Perú en 2022).