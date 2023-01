Cobran por agilizar trámites de asilo humanitario en Baja California

Debido a la desesperación con la que se muestran cientos de migrantes para poder cruzar a los Estados Unidos, supuestas agrupaciones y activistas engañaron a estos ofreciéndoles agilizar su trámite de asilo humanitario, estas personas fueron detectadas, los cobros por esta ayuda van desde los 8 mil pesos, así lo informó el ddirector el Albergue Ágape, Albert Rivera:

” Nos dicen en el albergue que si van a otro albergue, van a cruzar inmediatamente, algunos les piden u 8 mil pesos y se los llevan y según ellos en 15 días los van a cruzar pero eso no es cierto “

Algunas de estas personas que engañan a los migrantes son también supuestos abogados o agrupaciones en defensa de los migrantes, quienes piden hasta casi 4 mil dólares por el trámite pero todo se trata de una estafa, tal como lo cuenta Enrique Lucero, Director Atención al Migrantes:

” Lamentablemente una de ellas hizo un mal uso de estos espacios, este documento, no hay resolución pero hubo un cobro, es una organización que se encargaba específicamente con la comunidad de la ex Unión Soviética, se les cobraba una cantidad por un proceso que es gratuito y ya se le quitó los espacios, ya no están cruzando “

Ante esto se hizo la recomendación a les personas que están en busca de este trámite que no crean en estas agrupaciones y menos que se pague por algo que es totalmente gratuito.