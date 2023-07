Cocaína se descubrió en cubículo para pertenencias de visitantes en el Ala Oeste: Casa Blanca

La cocaína descubierta en la Casa Blanca el domingo fue hallada en un cubículo de la zona de entrada del Ala Oeste, donde los visitantes colocan aparatos electrónicos y otras pertenencias antes de realizar una visita guiada, según una fuente familiarizada con el asunto.

El Servicio Secreto está investigando el caso, dijo la Casa Blanca. “Están revisando los registros de visitantes y (...) mirando las cámaras. Esos son los siguientes pasos. Verificación cruzada”, dijo la fuente.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó a periodistas que el lugar donde fue descubierta la sustancia “es un área muy transitada por la que pasan muchos (...) visitantes del ala oeste”. Además añadió que tomarán las medidas necesarias en caso de requerir realizar pruebas de drogas a los funcionarios.

Tomaremos cualquier medida que sea apropiada y esté justificada, a la espera del resultado del Servicio Secreto. Karine Jean-Pierre / Portavoz de la Casa Blanca

El Ala Oeste de la Casa Blanca está adjunta a la mansión ejecutiva donde viven el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden. Incluye la Oficina Oval, la sala del gabinete y el espacio de trabajo para el personal presidencial. Cientos de personas pasan regularmente por ahí, incluido el personal político, sus invitados y miembros de la prensa.

Jean-Pierre detalló que los recorridos por el Ala Oeste de la Casa Blanca se realizan los viernes, sábados y domingos. La sustancia fue encontrada durante una revisión de rutina del Servicio Secreto el domingo por la noche.

Un portavoz de esa dependencia en la Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios el miércoles. La agencia no ha dicho cuánta cocaína se encontró. El descubrimiento condujo a un breve cierre del complejo de la Casa Blanca el domingo. Biden y su familia no estaban ahí en ese momento.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/hBdDoGvlwc — The White House (@WhiteHouse) July 5, 2023

¿Qué ha dicho el presidente Joe Biden sobre la cocaína hallada en la Casa blanca?

Joe Biden no respondió a las preguntas que los periodistas le gritaron sobre la cocaína el miércoles. El presidente cree que es “increíblemente importante” llegar al fondo del asunto, indicó Jean-Pierre.

Por otra parte, los funcionarios de la administración pueden ofrecer visitas guiadas a partes del Ala Oeste de la Casa Blanca, a amigos y familiares.

Las personas que no son miembros de la plantilla de la Casa Blanca deben dejar sus aparatos electrónicos y otras pertenencias en los cubículos de almacenamiento antes de tomar un tour. “Estaba en uno de los cubículos”, detalló la fuente.

El madatario y su familia regresaron a la Casa Blanca la madrugada del martes después de pasar el fin de semana festivo en el retiro presidencial en Camp David, Maryland. Los familiares que visitan a los Biden tradicionalmente entran y salen por el ala este, agregó la fuente.