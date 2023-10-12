Matan a cocodrilo a martillazos en Tuxtepec, Oaxaca; lo sacaron del río

En el municipio de Tuxtepec, en Oaxaca fue grabado el momento en el que un grupo de hombres atrapan y sacan del arroyo San Jacinto a un cocodrilo, para después golpearlo en repetidas ocasiones con un martillo y hasta matarlo

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil del municipio de Tuxtepec cuentan con al menos cinco reportes de avistamientos de este tipo, es decir han visto a reptiles de ese tipo en la parte baja del río Paploapan.

En tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Oaxaca informó que se está investigando la muerte de este ejemplar de vida silvestre.

El video que circula en redes sociales, ha causado consternación debido a que el cocodrilo no ataca a ninguna persona, sin embargo ante el temor, un grupo de habitantes de la colonia Adolfo López Mateos lo sacan del agua con cuerdas, lo colocan en la banqueta y lo matan a golpes.

Las autoridades locales refirieron que a pesar de que se ha logrado ver a varios ejemplares por la zona, no se han reportado ataques hacia la población.

#Oaxaca | 🛑 IMÁGENES SENSIBLES 🛑



Habitantes capturan a #cocodrilo y lo asesinan. Con un martillo, lo golpearon hasta quitarle la vida en el arroyo San Jacinto.@_NinaAndrade y @DanielaObregons nos cuentan en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/phBcJDIxkI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

¿Qué especie de cocodrilo pudo ser?

Por la zona, el cocodrilo que fue golpeado hasta morir podría ser un caimán crocodilus, especie que llega a medir menos de 2.5 m de longitud.

Presenta un hocico ancho y redondeado, habita en los estados de Chiapas y Oaxaca, en arroyos, pantanos, ríos fangosos, lagunetas, esteros, canales y estanques con presencia de mucha vegetación.

Los ejemplares más pequeños se alimentan de insectos y pequeños cangrejos, mientras que los jóvenes ingieren, caracoles, cangrejos, camarones y algunos pequeños vertebrados.

Los adultos incluyen peces y algunos vertebrados terrestres, incluso, en esta especie se reporta canibalismo.