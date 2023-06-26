Colapsa edificio de 13 pisos en Alejandría, Egipto

Las autoridades están buscando sobrevivientes atrapados bajo los escombros del edificio colapsado de 13 pisos este lunes en Alejandría, Egipto, informó en Facebook la página oficial de la gobernación de Alejandría.

Las fuerzas de protección civil acudieron al edificio, que está ubicado en la calle Khalil Hamada, frente a la estación de alcantarillado, en el primer distrito de Al-Montazah, en el área de Sidi Bishr, según el informe.

Equipos de emergencia buscan a personas atrapadas bajo los escombros

Las unidades de protección civil están buscando personas entre los escombros, ya que no está claro si había residentes en el interior del edificio cuando se derrumbó, dijo el gobernador Mohamed Taher El Sherif.

Al menos cuatro personas resultaron heridas en el colapso, según el ministerio de salud de Egipto. El ministerio dijo que las lesiones fueron menores y en su mayoría se debieron a asfixia.

No se sabe cuántas personas había en el edificio al momento del colapso

Las autoridades desconocen el número exacto de personas que se encontraban en el edificio de 13 pisos en el momento del desastre y hasta el momento no se han anunciado víctimas.

Había un supermercado en el edificio colapsado

Sin embargo, se dice que varios residentes están atrapados debajo del edificio colapsado, así como clientes de un pequeño supermercado ubicado en la planta baja del inmueble.

El gobernador de Alejandría dijo que el colapso fue el resultado de una "división vertical" en su estructura, y actualmente se está llevando a cabo una investigación por parte del Ministerio Público para determinar los detalles del derrumbe

Los departamentos del edificio colapsado eran alquilados

Los apartamentos del edificio, situado en el barrio de Al-Montaza, se utilizaban como viviendas de alquiler para turistas nacionales que pasaban el verano en la ciudad mediterránea, explicó El Sherif.

Las propiedades alrededor del edificio no se vieron afectadas y sus residentes no fueron desalojados, según el gobernador.

Los derrumbes de edificios son comunes en Egipto debido al mantenimiento deficiente o inexistente y al bajo cumplimiento de los estándares de construcción.